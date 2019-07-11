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影／實測水煮蛋「4種剝殼法」　地方媽媽驚人大發現！網推爆：超好用

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生活中心／綜合報導

網路上流傳著許多剝水煮蛋的方法，卻不曉得哪種比較實用嗎？影片創作者「豆豆媽吳霈蓁」實際測試了搖晃法、滾蛋法、吹蛋法、沖蛋法4種剝蛋技巧後，終於掌握了最方便好用的技巧，讓網友紛紛直呼，「好實用唷」、「快速又方便」。

「豆豆媽吳霈蓁」在臉書粉專上表示，由於許多人常常把水煮蛋煮得坑坑洞洞，連小孩都嫌棄，所以她決定實測4種剝蛋法。這4種方法分別是：

一、搖晃法：將數顆水煮蛋放入保鮮盒，接著再蓋上蓋子，輕輕地「上、下、左、右」搖晃，接著再打開盒蓋，就會發現蛋殼已經均勻碎裂啦！

請繼續往下閱讀...

▲▼水煮蛋。（圖／「豆豆媽吳霈蓁」提供）

▲搖晃法能讓蛋殼均勻裂開。（圖／「豆豆媽吳霈蓁」提供）

二、滾蛋法：將水煮蛋輕輕敲擊桌面、砧板，再放在平面上，用手掌心輕輕地幫蛋「來回按摩」，接著就能輕易地將蛋殼左右剝開啦！

三、吹蛋法：將水煮蛋的頭尾稍微敲碎，再分別剝出一個洞，接著「像吹氣球一樣」，把蛋給吹出來，立刻就讓蛋順利「蛻皮」啦！

四、沖蛋法：原理與吹蛋法類似，將蛋殼上下分別敲出一個洞，接著把蛋頭對準水龍頭，打開水龍頭，就能順利把蛋沖下來啦！

▲▼水煮蛋。（圖／「豆豆媽吳霈蓁」提供）

▲沖蛋法能夠讓蛋蛋輕鬆滑下來。

「豆豆媽吳霈蓁」研究完畢後，發現每個方法都有缺點，例如：搖晃法不能搖太久太大力，否則蛋蛋會與蛋殼一起「碎在保鮮盒裡」、滾蛋法不能壓太大力，否則蛋蛋會從中間「分裂」，變成兩半、吹蛋法則會花費太多力氣，吹得面紅耳赤的、沖蛋法則相當浪費水且如果沒對準，水很容易亂噴

實際測試完畢，「豆豆媽吳霈蓁」表示，她自己比較喜歡「滾蛋法」，因為不需要特別準備容器，只要敲一下、滾一下就能輕鬆剝蛋，相當方便實用。

網友看完後，紛紛表示，「我都用滾蛋法」、「真的第二種好用」、「好實用唷」、「2快速又方便」。此外，也有人提供小秘訣，就是蛋一定要新鮮，若是不新鮮的蛋，也會不好剝。

▼參考完各種辦法後，剝蛋再也不會出現這種慘況。

▲▼水煮蛋。（圖／「豆豆媽吳霈蓁」提供）

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關鍵字：水煮蛋,播吧,剝蛋殼,蛋殼

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