為錢翻臉...他怒把兄弟鎖門外！直奔進房強X對方女友　20分鐘「噴射」2次

▲為錢反目，張男竟將好友鎖屋外，進房強行性侵對方女友遭判刑。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

地方中心／南投報導

南投一名女子小彤（化名）與男友阿仁（化名）因工作關係暫住在張姓男友人家，然而某日張男酒後竟將阿仁鎖在屋外，20分鐘內2度性侵小彤得逞。小彤事後不甘受辱憤而提告，台中高分院則依強制性交罪判張男3年4個月徒刑。

判決書指出，2017年9月14日晚間，張男與阿仁因金錢糾紛在住家1樓門外發生爭吵，直到隔日凌晨仍未結束，而小彤因感到十分疲累，便只好上樓到房間休息。

張男見小彤進房後，認為機不可失，便以要進門洗澡為由將阿仁鎖在屋外直奔進房，先是開口詢問小彤「開車是什麼」，隨後不顧對方反抗並大喊「不要」，仍強行硬上。

小彤證稱，張男當時一進到房內就直接將她壓在床上性侵，直到10分鐘後射精完事。完事後的張男，休息了不到5分鐘的時間，戴上保險套後又再度性侵，時間持續了5至10分鐘，結束後就環抱小彤一覺到天亮。小彤事後不甘受辱報警處理。

張男到案後矢口否認犯行，辯稱當時喝酒醉，不記得自己做了什麼，但事後檢方偵訊時，他又改口有跟小彤發生關係，且是徵得對方同意。檢方接著問他「為何要將阿仁鎖在門外，他回應「我喝酒累了，想要回房間休息」，檢方再問「小彤跟阿仁是男女朋友，且阿仁就在你家，為何要跟小彤發生關係」，張男竟回應「我不知道如何回答」。

法官審理後認為，張男為逞一己私慾，不顧對方反抗強行硬上，事後還辯稱有徵得對方同意，明顯與事實不符，因此依強制性交罪判張男3年4個月徒刑。全案。

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