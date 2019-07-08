17歲女同事電眼勾人...他起邪念強扯口罩！一見流口水拉進房強O　下場曝

▲呂男見女同事口罩下的美麗容貌，竟色心大起強拉對方進房強吻。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

地方中心／桃園報導

桃園1名呂姓男子與1名女同事結識許久，但對方卻始終戴著口罩，只露出水汪汪大眼。某天呂男再也忍不住他的好奇心，先是請女同事拿下口罩，但遭到拒絕，他竟伸手硬扯對方口罩，而這一看更是驚為天人，呂男完完全全被女同事的容貌所吸引，但他卻不好好追求，隔天竟直接將對方拉到租屋處強吻。女同事事後氣得提告，桃園地院則依強制猥褻罪判呂男8個月徒刑。

判決書指出，有毒品前科的呂男在一間公司上班，而女同事上班時總是戴著口罩，讓他很是好奇。2016年11月19日，他終於忍不住要求女同事拿下口罩，但遭到拒絕，沒想到他竟伸手強行扯下對方口罩，而這一看不得了，女同事的精緻面容深深吸引了呂男，讓他整夜念念不忘，隔日下班後強拉女同事回家強吻，女同事事後氣得報警。

檢方偵辦時，發現女同事年僅17歲，她當時也證稱，因為平時工作都會戴口罩，呂男事發前一天曾試圖要拿下她的口罩，她拒絕，沒想到呂男竟將口罩硬扯下來。

面對女同事指控，呂男則辯稱，自己當時詢問對方是否有男友、興趣等，但女同事沒有回應。法官審理後認為，因女同事並未告知對方自己未成年，因此不應將呂男處以刑度3年以上、10年以下的加重強制猥褻罪，但審酌他為逞一己私慾，竟違反對方意願強吻對方，造成她身心極大影響，因此依強制猥褻罪判呂男8個月徒刑。呂男不服上訴，全案目前正由高等法院審理中。

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