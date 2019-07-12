受貿易戰衝擊！中國今年經濟增幅放緩至6.2%　創近30年來新低

▲中國經濟增幅在2020年還可能放緩至6.0%。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《路透社》近日發表一份報告分析，受到中美貿易戰影響，中國今年的經濟增長幅度將放緩至6.2%，創下近30年來的新低；北京當局正推出一系列支撐經濟發展的措施，計畫使出全力提振內需；不過最近幾個月中國公佈的一些經濟數據並不看好，外界推測，北京很可能要再推新的刺激措施，以防更急劇的經濟放緩，造成大量的失業。

《路透社》對72家機構進行的調查顯示，中國第二季的經濟增幅將從第一季的6.4%，下降至6.2%，並且在全年保持在該水準上。據悉，北京當局將在本（7）月15日公佈第二季的GDP數據。深圳招商證券的資深分析師張益平認為，美國5月對2000億美元輸美中國產品加徵25%的關稅，會拖累中國今年下半年的經濟增長。

▼中美貿易戰影響中國今年的經濟增長。（圖／路透）

他再指，北京可能會繼續堅持更適度的寬鬆政策，而不是採取更激進的措施。不過中國央行行長易綱上（6）月表示，如果中美貿易戰繼續惡化，政府有「很大的」調整政策的空間。

《路透社》對中國今年全年經濟增長的預測，接近中國政府設定的6至6.5%增幅的低端，將是中國29年來最慢的經濟增長速度。資料顯示，中國2017和2018年的經濟增幅均為6.8%，預計2020年中國經濟增幅將進一步放緩到6.0% 。