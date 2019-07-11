兩國重啟經貿磋商！　美國同日豁免中國「110項商品關稅」

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美即將重啟經貿談判。大陸商務部新聞發言人高峰再次確認消息，「中美雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤的要求，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。」此前，劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見。

高峰11日在記者會上表示，「中方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法，這符合兩國和兩國人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。」

據《央視新聞》報導，中國國務院副總理劉鶴、商務部部長鐘山9日晚與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽通話。不過，報導當時並未就雙方通話內容披露更多消息，也未提及何時會進行下一輪經貿磋商。這是美國總統川普和中國國家主席習近平6月底在20國集團（G20）大阪峰會同意重啟貿易談判以來，雙方貿談高層首度正式接觸。白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，中美雙方9日的通話非常具有建設性。

就在中美宣佈重啟對話之際，美國同日還公佈免除110種中國輸美產品的高額關稅，範圍包括從醫療設備到電容器等。兩國元首在G20大阪峰會期間舉行會晤，宣佈將在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商。

▼劉鶴和梅努欽。（圖／美聯社）