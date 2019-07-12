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川普酸中國「沒依照承諾購買美國農產品」：讓我們失望了

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▲▼川普,白宮,東廳,環境領導力（圖／路透）

▲川普推特轟中國。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普今日再度於推特上砲轟中國，他批評中國因沒有購買美國農產品「讓我們失望」，先前他與中國國家主席習近平會面後表示，中國承諾會向美國購買農產品，作為貿易戰停戰的條件之一，美國則暫緩加徵關稅。目前中美雙方高層已恢復通話，貿易協商將持續進行。

川普在推特貼文中，先是稱讚墨西哥在邊界管制上做的很好，接下來就砲轟中國，「他們真的讓我們失望了，因為他們一直遲遲沒有達到承諾，沒向我們偉大的農民們購買農產品，希望他們能夠盡快開始！」

川普與中國國家主席習近平在上月底的大阪G20峰會中會面，會談結束後，川普表示，中國已經答應要向美國購買更多農產品，以換取中美之間達成貿易協定，停止貿易戰。川普當時表示，美國暫緩對於超過3000億美元中國商品加徵關稅的計畫，而中國要依承諾向美國購買農產品。

白宮經濟顧問庫德洛也在本周稍早提到，美方期待中國會盡速採購農產品、穀物、商品以及其他服務。他提到，若是貿易談判要持續進行，北京購買農產品一事就「非常非常重要」。

據了解，G20的川習會之後，中美雙方高層已經重新接觸談判，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已經與中國國務院副總理劉鶴和商務部長鍾山恢復通話，針對尚未解決的貿易問題繼續協商。

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關鍵字：貿易戰,中美貿易戰,美中貿易戰,貿易協商,川普,北美要聞

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