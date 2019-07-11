違停求情還嗆「沒看過你這麼爛的警察」　駕駛吞紅單再吃一罪

記者黃翊婷／綜合報導

基隆沈姓男子2018年12月1日晚間9時許違規併排停車，被基隆市第一警分局忠二路派出所林姓警員取締，他求情不成，竟然開罵「沒看過你這麼爛的警察」，反而再吃上一條侮辱公務員罪。雖然沈男辯稱自己只是解釋得比較大聲，但基隆地院法官勘驗錄影畫面，發現事實與他所講的內容有出入，最後不採信他的說詞，依法判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書中提到，沈男當天將車輛違規併排停放在基隆市仁愛區仁二路及愛二路路口附近，接著下車到旁邊的銀行補摺，這時林姓警員巡邏經過，並停下來開單取締；他返回車輛旁邊剛好看到這一幕，求情不成竟心生不滿，氣得大罵「沒看過你這麼爛的警察」、「這麼爛」。

▲沈男違停求情被拒，罵「爛警察」再吃一罪。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

這下沈男不只得收下違停的罰單，還得再吃上一條侮辱公務員罪。他出庭辯稱，當時是因為林姓警員說證件記載有誤可以向監理機關抗告，他覺得警員不應該唆使人民濫告行政機關，「我只是向警察解釋得比較大聲就被抓，我是冤枉的。」

但基隆地院法官勘驗相關的監視錄影影片，發現沈男頻頻嗆聲「關你屁事」，林員僅淡定回應「你在講什麼」、「先生，你講話尊重一點」，警員全程並未有任何挑釁的舉動，況且說要「告監理站」這句話也是沈男先說出口，上述種種顯然都與他的供詞不符，因此認定上述那些話都是臨訟虛構的，最後仍依侮辱公務員罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案可上訴。