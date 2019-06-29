辦公大樓正妹OL太多　「豬哥求職男」尾隨躲女廁偷窺

▲劉男尾隨正妹OL進辦公大樓，再躲進女廁偷窺。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名無業劉男(化名)，見某辦公大樓裡有許多正妹，竟尾隨其他職員進入後，躲在女廁偷看OL上廁所。劉男食髓知味，想再用同樣尾隨模式進入辦公大樓偷窺時，遭當場逮住移送法辦。雖然劉男的手機因沒找到該名OL的照片，妨害秘密罪嫌部分獲不起訴，但法官仍依2次入侵住宅罪，各判拘役30日，應執行50日，易科罰金5萬元。

失業的劉男整天無所事事，趁著在竹科找工作之餘，見某家大型會計師事務所，有許多漂亮OL正妹，竟尾隨進辦公大樓，躲在女廁趴地偷窺OL們如廁。

王男看一次不過癮，隔了3天，又再度以同樣方式尾隨進該棟大樓，想再一飽眼福，只因他不斷尾隨女職員，行蹤可疑，遭到OL注意，當場被OL抓包大喊抓色狼，警方也依妨害秘密罪嫌及入侵他人住宅罪嫌將他法辦。

檢警檢視王男手機，發現手機內雖有其他女子的照片，但找不到OL如廁畫面，妨害秘密罪嫌因此證據不足，獲不起訴。由於王男坦承自已未經會計師事務所同意，即私下潛入辦公處所，法官審酌王男未經同意，無故侵入他人建築物之私人領域內，對他人安全及空間自主權益產生莫大影響，並危害社會整體治安，實屬不該；但念其坦承犯行之犯後態度，因此依2次入侵住宅罪各判拘役30日，應執行50日，易科罰金5萬元。

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