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社會 社會焦點 保障人權

強拉女友下車踹斷16根肋骨　「男友傷害罪起訴」網傻眼熱議

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突發中心／綜合報導

新竹縣范姓男子不滿張姓女友提分手，去年11月29日下午4時許發現對方開車打算離開，竟然強行將人拉下車，狠狠踹斷16根肋骨，後來被警方逮捕並依殺人未遂罪移送。但新竹地檢署檢察官認為范男沒有殺人意圖，最後依傷害罪起訴，讓網友們非常無法接受。

下車時落實兩段式開車門三步驟　別當「說開就開」的移動式三寶（圖／達志示意圖）

▲張女被張男從車上拉下痛打一頓。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

根據《自由時報》報導，范男當天發現張女打算開車離開住處，一氣之下把人從駕駛座拉下來，再出腳狂踹胸部及腹部。張女被踹斷16根肋骨，送醫時已經奄奄一息，一度發出病危通知，幸好經過急救保住一命，她指控男方還想拿鋤頭攻擊。

不過，目擊證人接受偵訊時表示，沒有看到范男手上拿東西，只有看到張女倒在牆邊，男的則站在一旁叫囂。范男到案後坦承的確有出腳踹人，訊後被警方依殺人未遂罪移送；但新竹地檢署檢察官認為，沒有人看到范男有拿工具施暴，警員抵達前也已停止攻擊行為，主觀上並未有殺人意圖，最後依傷害罪起訴他。

病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲張女被踹斷16根肋骨，送醫急救一度命危。

相關新聞被轉貼至PTT八卦版，網友們看完都覺得很扯，紛紛留言酸諷，「踹斷16根肋骨還沒有殺人犯意？」、「起碼也要重傷害吧」、「原來沒死都不叫有殺人意圖」、「不知道該吐槽哪裡，覺得已經夠失望了」。

但也有網友緩頰解釋，「殺人意圖要有明確的事證，檢察官就法條這樣起訴很OK，因為證人、警察都沒有看到他（范男）拿武器，就算他內心真的想讓女方去死，但實務上沒有說要女方去死、沒有拿凶器，加上受傷部位非腦部（這部分偏法官見解），所以大家要是真的對這起訴內容有意見，可能要考慮修法把受傷部位擴大解釋。」

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關鍵字：新竹地檢署,傷害罪

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