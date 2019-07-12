快訊／遇「強烈亂流」飛撞天花板35傷　加拿大航空班機急降檀香山

記者王致凱／綜合報導

加拿大航空AC 33航班原訂從多倫多經溫哥華飛往澳洲雪梨，驚傳班機於太平洋上空遭遇嚴重亂流，造成機上35名乘客受傷，於當地時間11日上午6時46分左右緊急降落在夏威夷檀香山機場。據悉，該航班為波音777-200機型，機上有269名乘客和15名機組員。

機上乘客表示，亂流發生時安全帶燈並沒有點亮，許多人撞擊機艙天花板造成受傷；加拿大航空發言人證實，機上有35人遭受輕傷。加拿大航空表示，將會為所有乘客安排檀香山當地旅館，並安排他們搭乘另一架飛機前往澳洲。