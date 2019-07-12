馬英九教唆洩密案「最終結果」出爐！更審宣判無罪確定

▲高院12日更審判決前總統馬英九涉洩密案無罪確定。（圖為資料照／記者陶本和攝）

記者吳銘峯、劉昌松／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。更審於12日上午10點宣判，馬英九無罪確定。由於依照《刑事訴訟法》新修正的規定，本案於高院更審後即定讞，不得再上訴最高法院。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九要求前檢察總長黃世銘，對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強再度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪，提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，獨任審理後，認為馬英九的行為，主觀、客觀上均該當教唆洩密的構成要件，但因馬英九行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，因此判決馬英九無罪。檢方上訴二審。

▲立委柯建銘多次出庭關心馬英九洩密案。（圖為資料照／記者林世文攝）

高等法院二審認為，馬英九從黃世銘聽聞知悉之秘密，無關五院間相互間職權行使之爭執；另外此祕密乃立委柯建銘所涉個案，有權責機關處置其法律問題，無關乎五院權限行使爭執。二審更認為，依照憲法第44條規定：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，馬英九並未依此規定，「召集有關各院院長會商解決之」，故不應認定馬英九得據此規定阻卻違法。二審逆轉認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。高院還痛批馬英九，身為國家元首，深諳法律專業與行政程序，但卻未能恪遵法紀、輕率予以洩密，「顯然不足為表率」。

案經撤銷發回，依照《刑事訴訟法》新修正的規定，本案於高院更審後即定讞，不得再上訴最高法院。高院更審由審理太陽花學運案二審，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。案經約半年的審理後，更審於12日宣判無罪確定。

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