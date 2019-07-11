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貪污罪定讞　北檢證實通知立院前祕書長林錫山19日報到入監

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▲▼經過徹夜偵訊，林錫山被移送北檢複訊，臉上顯出疲憊神情。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲林錫山在立法院秘書長任內收賄被判刑定讞，預定19日報到入監服刑。（圖為資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前立法院祕書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院採購案，並收受賄款，另被查獲2.4億元來源不明財產；相關案件在最高法院11日駁回林的大部分上訴，林涉犯10罪，累計判刑36年定讞，去定須入監服刑。台北地檢署晚間證實，已經將傳票送達林錫山，林須在19日上午10時報到，發監執行。

林錫山在2016年被檢調查出，涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商網遠科技負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢，同年5月，台北地檢署起訴林錫山等13人涉嫌貪污刑、收賄等罪。

一審台北地院認定林錫山犯下8次《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」，以及1個「財產來源不明罪」，重判有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。

高院二審時，林錫山坦承收賄，但稱自己遭到廠商蠱惑，「我把持不住」，但否是財產來源不明罪，結果仍被依8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。

最高法院11日駁回林的大部分上訴，原本審定的應執行刑也等於不存在，不過依照林被駁回上訴的罪刑，林總計要背負36年徒刑，雖然已超過法定合併執行刑度，但北檢已在對他啟動防逃機制的同時，將傳票送達、通知他19日報到入監，另外再向高院聲請定應執行刑。

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