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馬英九案審結　檢方：法不阿貴，繩不撓曲，求有罪判決

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記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。全案將於21日下午進行最後的言詞辯論程序，檢察官提出《韓非子·有度》「法不阿貴，繩不撓曲」建請法院再判決馬英九有罪。至於馬英九仍強調自己無罪，全案辯論終結，定7月12日10點宣判。

本案因北檢認為馬英九，要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強，二度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪提起公訴。而一審台北地方法院認為馬英九的行為乃是行使憲法「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，判決馬英九無罪。但二審高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。全案經最高法院撤銷發回後，高院更審由曾審理太陽花學運案，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。

更審於21日再度開庭審理，並進行言詞辯論程序。其中公訴檢察官周士榆指出，法律不因權貴而轉彎，不能因被告身分崇隆，就有不同的適用。他批評，馬英九違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，竟將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線。」

周士榆還舉出戰國時代《韓非子·有度》「法不阿貴，繩不撓曲」（解釋：法律不能因為豪門權貴犯了法而偏袒、曲從他，就像墨線不能彎曲來遷就歪斜不正的木料一樣。）建請法院維持先前對黃世銘有罪的判決觀點，再判決馬英九有罪。

至於馬英九則在庭上再度強調無罪，他以「心痛」來形容本案，他說「這個案子審理了兩年多，檢察官對於我構成犯罪的具體行為事實到底是什麼，一直都說不清楚，明顯的就是為了要達到起訴我的特定目的，不惜耗費司法資源。」

馬英九還說，「藉由本案的審理，也不斷的在提醒國人，曾經發生過這樣不公、不義的司法關說醜聞，然而，三年多來我們的政府卻什麼也沒做，繼續延宕「妨害司法公正罪」的制定，致使司法關說的事情還在繼續發生，例如日前桃園地檢署涉嫌關說案，嚴重破壞了司法公正及公信力，嚴重破壞了國人對司法的信賴。」

馬英九最後強調，「我會繼續為杜絕司法關說奮戰，那些企圖以告我、起訴我來打擊我的人，不會得逞，我對關說司法的人，沒有妥協的空間，絕不妥協。我對自己的清白有信心，我對法院的公正有期待。」

▼馬英九洩密案，檢方希望「法不阿貴，繩不撓曲」，判馬英九有罪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼馬英九洩密案，庭末發表聲明。（圖／記者黃軍瑋攝）


 

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