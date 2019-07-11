收賄2800萬元遭判刑定讞　前立院秘書長林錫山確定發監

▲林錫山遭判刑定讞，將發監執行。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院前秘書長林錫山，涉嫌索賄3950萬元，並有2.3億不明財產，一審遭重判16年。高院二審改認定他共犯8件「收賄罪」、「財產來源不明罪」以及2件「洗錢罪」，共計判刑15年、褫奪公權5年，並宣告沒收不法所得即不明財產2.4億元。案經上訴，最高法院11日將大部分案件駁回上訴，僅撤銷發回1件收賄，林錫山確定將發監執行。

總計這次最高法院將林錫山所犯10罪定讞，其中有6件收賄，每次收賄300萬元，分別判刑4年8月；另1件收賄700萬元，本件判刑5年。另外還有「財產來源不明罪」判1年、2件「洗錢罪」各判1年。刑期加總為36年，但據了解，檢方會將定讞部分向高等法院聲請定應執行刑，應該會少於二審原本宣告的15年刑期。

林錫山在2016年初被檢調查出，涉嫌利用辦理採購電腦軟、硬體招標案的機會，收受廠商網遠科技負責人李保承3950萬元的賄賂，甚至在高鐵上收受賄賂金錢，檢方發動搜索立法院，並對林錫山聲請羈押獲准。全案於當年在5月間偵查終結，檢方對林錫山等13人提起公訴。一審台北地院認定林錫山犯下8次《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」，以及1個「財產來源不明罪」，重判有期徒刑16年、褫奪公權6年，另外貪污所得3950萬元、不明財產2.3億餘元，均要追繳沒收抵償。

案經上訴，二審高院審理時，林錫山坦承犯下職務上行為收賄罪，但稱自己遭到廠商蠱惑，「我把持不住」。至於不明財產部分，他辯稱父親留有遺產，再加上自己的投資，不能因為他有錢，就說是財產來源不明，將財產全都沒收。二審去年3月宣判，改認定林錫山犯下8個《貪污治罪條例》中的「職務上行為收賄罪」、1個「財產來源不明罪」、2個「洗錢罪」，合併執行有期徒刑15年，褫奪公權5年。

而林錫山早在二審宣判前1個月，就獲准5000萬元交保，並限制住居於臺北市大安區住所，且限制出境、出海。最高法院這次判決後，隨即通知檢方啟動防逃機制，以避免執行不到。

