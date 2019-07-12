洩密案無罪「還我清白」　馬英九辦公室：確立憲法上總統應享行政權

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，更審於12日上午10點宣判，馬英九無罪確定。對此，馬英九辦公室表示，對高等法院更一審的無罪判決感到欣慰。因為這項判決結果，不只攸關他個人的清白，更有助於確立憲法上總統應有的行政權限，讓國家領導人在任內能安心依憲依法治國。

馬前總統辦公室指出，本案審理兩年多來，檢察官如同最高法院發回判決所稱，對於馬前總統構成犯罪的具體行為事實為何，始終沒說清楚，明顯就是「先射箭再劃靶」，為達到起訴馬前總統的特定目的，不惜耗費司法資源。馬前總統雖因此遭受各種無謂糾纏，但一路走來捍衛司法獨立，無怨無悔，會繼續為杜絕司法關說奮戰，也再次呼籲蔡政府，不要再延宕「妨害司法公正罪」的制定，讓司法關說走入歷史，讓中華民國的司法能更受到人民的信任。

馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。更審於12日上午10點宣判，馬英九無罪確定。由於依照《刑事訴訟法》新修正的規定，本案於高院更審後即定讞，不得再上訴最高法院。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九要求前檢察總長黃世銘，對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強再度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪，提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，獨任審理後，認為馬英九的行為，主觀、客觀上均該當教唆洩密的構成要件，但因馬英九行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，因此判決馬英九無罪。檢方上訴二審。

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