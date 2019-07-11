金正恩好睏！金日成追悼會上「眼皮超重」狂點頭　全場最晚拍手

▲ 金正恩努力保持清醒。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩擁有至高無上的權力，據傳他肅清下屬的原因也五花八門，過去曾以閃光燈擋到脖子為由，開除御用攝影師的勞動黨黨籍，也曾因副總理在他發表談話時打瞌睡而下令槍斃。但他日前出席前領導人金日成追悼大會、坐在主席台正中央，在下屬發表談話時卻也打起了瞌睡。

8日適逢金日成逝世25週年，平壤當局舉行中央追悼大會。金正恩和政治局委員階級以上的黨政幹部及國務委員等高層坐在主席台第一排，聽著讚頌金日成的追悼詞時，顯然十分努力的保持清醒。

▲ 金日成逝世25週年追悼會。（圖／朝中社）

由《朝鮮中央電視台》的畫面可見，面對大批群眾的金正恩眼皮似乎很重，讓他緩緩的閉上雙眼，接著還做了幾次深呼吸。當講者激昂的發表悼詞，金正恩的頭幾度轉向兩側，甚至幾乎垂到肩膀上。當他重新轉頭面對群眾時便揚了一下眉毛，回歸平常的金正恩。另外，他還打破過去北韓領導人的慣例，成為全場最後一個開始鼓掌、又第一個停下雙手的人。

英國《鏡報》報導，此前有脫北者指出，若是在不該睡的時候打瞌睡，或是在重大活動中鼓掌不夠用力，就會被處以死刑。一名不願透露姓名的脫北者透露，「如果你打瞌睡或不鼓掌，就會被視為不服從金正恩。你必須這麽做，因為你不想死。你高喊『萬歲』並鼓掌，因為你不想死。」