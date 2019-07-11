藍總統初選民調1、2名45%：25%？　韓國瑜不當「包打聽」：平常心看待

▲高雄市長韓國瑜接受媒體專訪，表示對民調平常心看待。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜10日利用中午休息時間接受媒體專訪，針對有傳言目前國民黨總統初選民調前2名差距懸殊。他表示，目前對於民調他個人採取「平常心看待」，並沒有像包打聽一般對民調探頭探腦，聽聞有民眾對於民調相當謹慎看待，韓國瑜直言，「很感動」！

針對國民黨總統參選人周錫瑋9日透露，國民黨總統初選民調，「第一名跟第二名的差距很大」，如今甚至還傳出得票數大約是45%比25%的比例，韓國瑜在TVBS政論節目「新聞大白話」中表示，他目前為止對於民調並沒有去「探頭探腦」，如同「包打聽」一樣。

韓國瑜表示，由於自己市政很忙，採取平常心看待，民調本就是「天意跟民意之間」，很多事情去強求未必是聰明的方法。他提到，雖然自己是佛教徒也信奉道教，但無論是面對重要工作，或此時此刻「我都沒有第一人稱『我』的問題」，他到寺廟拜拜時卻從不祈求這些，都希望台灣人民平平安安就好。

「對於這些現在民調的變化，對我來講，我就靜靜的等」韓國瑜表示，因此周錫瑋所說的民調差距拉大部分，「我個人並不是那麼了解」。

另外，他提到，聽聞10日雲嘉地區有一名50多歲婦人接到電話後，很小心、很謹慎，幾乎是屏息的情況下做完民調，打完以後更緊張到淚流滿面播電話給朋友，因為她認為她完成一個很重要、很重要的工作，她認為她愛國家，她盡了一己之力。

韓國瑜表示，「不管她支持的是誰，那我覺得2300萬人參考這樣的案例，就是未來台灣人民真的要更團結，因為這麼多人愛護這塊土地、人民，我聽到這件事情很感動。」

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