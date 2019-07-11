徐國勇感謝查緝槍擊要犯有功員警　「獎勵從優從寬」「破格升職有功員警」

▲內政部長徐國勇頒獎給查緝槍擊要犯陳宏宗專案有功員警，承諾研究破格升職有功人員。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

內政部長徐國勇11日到刑事警察局中部打擊犯罪中心頒獎給查緝槍擊要犯陳宏宗專案有功人員。徐國勇除代表總統向冒險犯鬧員警深深一鞠躬致謝外，也指示「獎金獎勵從優從寬」，並研究「破格升職有功員警」，因為他們是用生命、意志在維護治安。

內政部長徐國勇與警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭等人，11日下午到刑事警中部打擊犯罪中心，頒獎給查緝槍擊案犯陳宏宗專案有功人員。徐國勇更代表總統蔡英文，與陳家欽向在場冒險辛苦的員警一鞠躬致謝。

▲徐國勇與警政署長陳家欽一鞠躬，感謝冒險犯難的員警。（圖／記者李忠憲攝）

徐國勇表示，對於這個事件，總統特別指示要對英勇員警給予鼓勵及肯定，也感謝所有警察同仁，有他們的辛苦，我們社會治安才能這麼好，才能安居樂業，發展經濟。尤其是這個事件，有好幾位警察同仁都是搏命，維護治安​，

他表示，對於獎金、獎勵，該記功、該嘉獎都會處理，對於英勇冒險犯難的同仁都要從優、從寬、從速，他也已請署長研究，對於該破格予以升職的優良員警，我們不能吝嗇，因為維護社會治安，他們是用他們的生命、意志在維護。

媒體問到，警察權益推動協會希望警察落實平常訓練，徐國勇說，從這一次的圍捕槍擊要犯行動可以看到，團隊精神與訓練是很紮實。當然民眾會提到鐵路警察李承翰事件，因為在車廂，不確定因素複雜許多。未來會改雙警執勤，電擊槍部分也遵照總統指示，「要人給人，要錢給錢」，署長也正採購電擊槍，優先提供給台鐵、高鐵的鐵路警察，以及航空警察。因為在人多的情況下，使用電擊槍會比較迅速，採購後會做好相關訓練。

▲▼徐國勇頒獎給查緝槍擊要犯陳宏宗專案有功員警。（圖／記者李忠憲攝）

徐國勇表示，《警械使用條例》本來在一定狀況下一定可以使用，絕沒有限制警察使用。幾個月前就提過，如果警察值勤，故意妨害公務強暴、脅迫甚至動到警察身體，不必客氣，立即逮捕這就是現行犯。

他也說，部裡、署裡指示非常明確，民眾應尊重警察，值勤公權力非為個人。我們是用智慧，大膽使用警械，衝撞警察開槍他都支持。例如北市林森北路日前街頭鬥毆，警力快打部隊已經抵達但壓制不住，員警對空鳴槍，歹徒鬥毆就立刻停止。分局長隨即跟他說開槍，了解後第一時間就表達全力支持。

他再次強調，我們應該尊重警察執行公權力，治安是大家的，警察執行公權力是維護治安，尊重支持警察。

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