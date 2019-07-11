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揪低價媽媽團賣濕紙巾　女團主疑拖延不出貨詐上千萬

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▲▼林姓女子在臉書揪團低價賣東西，收錢卻不出貨。（圖／翻攝爆料公社）

▲林姓女子在臉書揪團低價賣東西，收錢卻不出貨，遭爆料提告。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

臉書網友「林小瑄」透過媽媽網購社團，打著「低價揪團」，可拿到低於市價的婦嬰及衛生用品，吸引想省荷包的媽媽們掏錢，最後卻拖延不出貨甚至音訊全無，她經營約2年，疑詐騙上千萬元，受害者目前仍無法估計。警方表示，已有多名被害人報案，呼籲被害人勇於出面指認外，在網路購物上應小心謹慎，以免受騙。

太平警分局日前分別接獲李姓男子與陳姓女子報案稱，他們在臉書名為「林小瑄」女子開設的「林小瑄媽媽低價團」，看到裡頭賣有知名的施巴、衛生紙、濕紙巾等婦幼或衛生物品，並有低於市價的優勢，向林小姐訂購相關商品，並前後匯款21萬多元及6千多元。豈知，它們下單後，對方卻未能如期出貨，事後卻搞消失。

▲▼林姓女子在臉書揪團低價賣婦幼用品，拿到錢卻不出貨，遭民眾爆料。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼遭騙的媽媽上網爆料，呼籲其他媽媽不要受騙上當。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼林姓女子在臉書揪團低價賣婦幼用品，拿到錢卻不出貨，遭民眾爆料。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼林姓女子在臉書揪團低價賣婦幼用品，拿到錢卻不出貨，遭民眾爆料。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，林姓女子長期在臉書媽媽社團開團低價賣商品，已有2年以上，她以低價來吸引想省荷包的媽媽一族。剛開始，她都會正常出貨，不久卻開始拖延出貨，甚至搞消失。

陳姓女網友今年5月初也在「爆料公社」發文稱，林小瑄這一次爆出許多媽媽都尚未收到貨，原本都有加臉書好友，林小姐都把好友刪除，導致各位媽媽人心惶惶，訊息傳送都用複製貼上的方式回覆各位媽媽 ，是否有逃避法律行為？

另外，林小姐被起底住新北市三重，她出不了貨後，告知大家她已經借貸600萬元來賠償，但許多人都沒收到理賠！她用盡各種理由，各種藉口，有些媽媽被騙金額更高達上百萬，初估詐騙金額高達上千萬。

陳小姐批評，林小姐這樣做不怕害人家庭產生問題？不怕會有報應嗎？希望趕緊出面處理，若有心處理不是這種態度跟方式，您是想要跟貴婦奈奈一樣脫產潛逃出境嗎？

太平分局新平派出所表示，日前受理李姓男子、陳姓女子報案，稱分別遭網購團疑似詐騙21萬多元及6千多元。手法以平均低於市價之價格販售婦嬰用品及衛生用品，被害人網路下單後迄今未能如期出貨且亦無法聯繫林女。目前已受理報案，並檢卷移請涉案林女帳戶戶籍地管轄三重分局繼續偵辦。

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關鍵字：詐騙,詐欺,社團,媽媽,低價

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