罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順暢

▲長榮航空南崁總公司前經過長達17天罷工行動後，10日交通終於回歸原有順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空公司南崁總部歷經17天罷工行動後，9日晚間11時許帳篷全部撤除，罷工終於宣告正式落幕，10日上午總部前完全淨空，大型車輛可以自由進出，有員工透露，終於看到總部恢復以往的車水馬龍，南崁交流道原本雍塞交通也可稍微獲得喘氣；但亦有員工憂心，一場茶壺內的風暴可能才要開始。

桃園空服員產業工會從6月20日下午4時宣布罷工以來，長達17天在長榮航空南崁總部前搭棚抗議，長榮航空接駁車只能靠半個車道勉強維持單線雙向通車，尤其在上下班尖峰期間，大型交通車從半個車道大幅度轉彎進入廠區，讓維持交通警察與長榮公司保全人員忙壞了，深怕一不小心會撞上罷工帳篷裡的空姐們。

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▲長榮航空南崁總公司前罷工帳篷撤除後，10日終於恢復交通順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

9日晚間11時許，工人撤除最後2座小型的帳篷後，為期近20天的罷工帳篷終於全部撤除，也象徵長榮空服員罷工行動正式宣告結束，10日上午，南崁總部又恢復原有雙向雙線通車進出公司大門，有員工上班時看到交通車恢復一進一出感到開心，但亦有員工擔心，空服員工會恢復上班後，是否會造成茶壺內風暴，亦即工會會員與非會員之間或是工會與地勤之間相互敵視，目前還需要觀察。

長榮航空公司重申，公司內部已達成二項協議包括：

一、27位空服員曠職懲處案，暫以空班取代曠職，並成立調查委員會。

二、0508公告內容：

1.罷工期間出勤員工，下週一（15）日起即可申請員工優待機票。

2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票。

3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航（非長榮及立榮）之優待機票使用。

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