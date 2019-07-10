　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順暢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲長榮航空南崁總公司前經過長達17天罷工行動後，10日交通終於回歸原有順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空南崁總公司前經過長達17天罷工行動後，10日交通終於回歸原有順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空公司南崁總部歷經17天罷工行動後，9日晚間11時許帳篷全部撤除，罷工終於宣告正式落幕，10日上午總部前完全淨空，大型車輛可以自由進出，有員工透露，終於看到總部恢復以往的車水馬龍，南崁交流道原本雍塞交通也可稍微獲得喘氣；但亦有員工憂心，一場茶壺內的風暴可能才要開始。

桃園空服員產業工會從6月20日下午4時宣布罷工以來，長達17天在長榮航空南崁總部前搭棚抗議，長榮航空接駁車只能靠半個車道勉強維持單線雙向通車，尤其在上下班尖峰期間，大型交通車從半個車道大幅度轉彎進入廠區，讓維持交通警察與長榮公司保全人員忙壞了，深怕一不小心會撞上罷工帳篷裡的空姐們。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空南崁總公司前罷工帳篷撤除後，10日終於恢復交通順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空南崁總公司前罷工帳篷撤除後，10日終於恢復交通順暢。（圖／記者沈繼昌攝）

9日晚間11時許，工人撤除最後2座小型的帳篷後，為期近20天的罷工帳篷終於全部撤除，也象徵長榮空服員罷工行動正式宣告結束，10日上午，南崁總部又恢復原有雙向雙線通車進出公司大門，有員工上班時看到交通車恢復一進一出感到開心，但亦有員工擔心，空服員工會恢復上班後，是否會造成茶壺內風暴，亦即工會會員與非會員之間或是工會與地勤之間相互敵視，目前還需要觀察。

長榮航空公司重申，公司內部已達成二項協議包括：
一、27位空服員曠職懲處案，暫以空班取代曠職，並成立調查委員會。
二、0508公告內容：
1.罷工期間出勤員工，下週一（15）日起即可申請員工優待機票。
2.罷工結束後2個月內另行召開會議討論，依員工出勤貢獻度及辛勞度和公司營運狀況，漸進式恢復優待機票。
3.參加罷工員工於罷工結束後一個月先恢復聯航（非長榮及立榮）之優待機票使用。

【更多新聞】

►5歲男童不會拼音被打到血尿！家長怒喊「一定告死她」檢還原真相

►長榮空姐罷工棚晚間11時拆完　8成三寶發回逾時改到北市工會領

►「南崁小辣椒」郭芷嫣仍未出面　警方通知書已送達

ET快訊
離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」回應了！
水彈又來！7縣市「豪雨夜襲」　氣象局：下周熱帶系統發展機率高
高一兒搞大女友肚！他「4天後抱孫當阿公」：太刺激的禮物

關鍵字：長榮航空,南崁總部,交通恢復順暢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／長榮航空晚間發聲明！5點承諾反霸凌：飛安沒有雙重標準

水彈又來！南台灣7縣市「豪雨夜襲」　氣象局預警：下周熱帶系統發展機率高

罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順暢

聚焦食公益！魏應充鼓勵社福夥伴創新營運　讓身障者就業不擔心

一根棉花棒故事　知本老爺酒店辦老爺爺公益畫展

遭爆「抗議又拿補助？」　桃產總：年拿80萬3大工會最少的

鐵路警徽沿用10年有如「RIP」　鐵警局說：中間是鐵軌剖面圖

媽酒後精算罰金「要無照女兒騎車」：頂多罰6千　網嘆身教無價

蛋殼黏「整片小米」密集炸！送蛋司機驚問：卵嗎　養雞人曝正解…長知識了

一談戀愛就變女僕！巨蟹隨傳隨到、雙魚貼身守護

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

「被天使吻過的嗓音」評審不給星！　小六女孩超耿直回應...她瞬間傻了XDD

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

快訊／長榮航空晚間發聲明！5點承諾反霸凌：飛安沒有雙重標準

水彈又來！南台灣7縣市「豪雨夜襲」　氣象局預警：下周熱帶系統發展機率高

罷工結束長榮航空南崁總部前淨空　員工：久違的交通順暢

聚焦食公益！魏應充鼓勵社福夥伴創新營運　讓身障者就業不擔心

一根棉花棒故事　知本老爺酒店辦老爺爺公益畫展

遭爆「抗議又拿補助？」　桃產總：年拿80萬3大工會最少的

鐵路警徽沿用10年有如「RIP」　鐵警局說：中間是鐵軌剖面圖

媽酒後精算罰金「要無照女兒騎車」：頂多罰6千　網嘆身教無價

蛋殼黏「整片小米」密集炸！送蛋司機驚問：卵嗎　養雞人曝正解…長知識了

一談戀愛就變女僕！巨蟹隨傳隨到、雙魚貼身守護

月租3萬剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾我又要搬家了

「天王嫂」方媛受困山頂5hrs…大樹一倒路斷！ 　網急Cue郭富城：開飛機來

休季與CP3特訓　尼克史密斯徹底改投籃姿勢

姜至奐囚禁2女淪性侵犯　《朝鮮生存記》才播12集強制停播！

快訊／長榮航空晚間發聲明！5點承諾反霸凌：飛安沒有雙重標準

賓利全球限量車款破「3,000萬」在台現身　同步歡慶品牌百歲壽誕

沒新鮮感就想閃電分手的3星座　雙子超怕千篇一律

鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

借錢不成勒死她！25歲女被棄屍摩鐵　存款男友全領光

阿拉伯富豪45億冰山計畫　拖冰山5000英里解家鄉的渴

生活熱門新聞

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回..

綠島唯一女醫師請辭！被醫德綁架..

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐..

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是..

韓粉霸凌女友！他嗆：跟猩猩一樣

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

郭芷嫣失言風暴　律師丁穩勝：要..

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

高校畢業歌票選步驟看這裡！

夫妻破10萬月薪！自爆「超級爽..

盈餘不給股東給員工　7台超跑隨..

更多熱門

相關新聞

空姐罷工餘波　長榮航6月營收年減17.4%　創15個月來新低

長榮航空空服員罷工17天，衝擊公司營運表現。長榮航空今（10）日公告最新財報，今年六月合併營收達132.83億元，較去年同月減少28億元，不僅年衰退幅度達17.41％，單月營收更創下近15個月以來新低。

長榮招募「地勤轉空服」300人搶報名

長榮空服員歸隊上班　分批見董、總座

長榮吃圓滿飯迎組員　與工會修復關係

郭芷嫣「加料」工會1500字聲明

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身影…

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓國瑜

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面