自比「唐三藏」人人都想咬？　韓國瑜怒：我沒這樣說！誰說的？

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前接受中天新聞節目專訪，談到西遊記唐三藏的故事「人人都想咬一口」，被外界解讀是「自比唐三藏」；韓國瑜11日被問及此事，火速否認「我沒這樣說、誰說的？」，更批「為什麼我沒有講的話、都要栽到我頭上」、「抹黑韓國瑜的產業鏈，拜託趕快申請股票上市好嗎？」。

▲韓國瑜日前在節目上談到西遊記唐三藏故事。（圖／翻攝自YouTube／新聞深喉嚨）

韓國瑜接受節目專訪時，聊到西遊記故事，他談到「為什麼唐三藏西天所有妖魔鬼怪都要綁架他、要煮他、吃他一口肉？因為他九世元陽，所以他一口肉一吃，可以多活3000年，我就特別想到這個」，「唐三藏西天取經的過程，他的各方面這種幻影、妖魔鬼怪想要綁他、吃他，然後逼跟他結婚等等的，他這種、他要經歷多少的困難，多少的痛苦，我也不曉得最近為什麼這樣」，一席話讓外界解讀為是吐露自身心聲。

▲韓國瑜嚴正否認自比唐三藏。（圖／記者洪正達攝）

但韓國瑜11日接受媒體聯訪時，被問到「自比唐三藏」，他火速否認「我沒這樣說！誰說的？」，反應不小；韓國瑜表示，玄奘法師在佛教地位這麼高，「我有說我像唐三藏嗎？」，「為什麼我沒有講的話，一直要不停往我嘴巴塞，我覺得好奇怪，很多話我根本就沒有講」。

韓國瑜表示，自己當時是跟節目主持人說，最近想到小時候看的故事西遊記，突然想到唐三藏這一段，「我並沒有說我是唐三藏啊」，韓再度強調，玄奘法師的地位很高，「為什麼韓國瑜沒有講的話，每次都要栽到我頭上了？非常奇怪，抹黑韓國瑜的產業鏈，拜託趕快申請股票上市好嗎？」。