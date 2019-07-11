歐洲第一家！微軟進軍英國開設實體門市

▲微軟在英國倫敦開設全球第三家實體門市。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

愈來愈多大型科技公司為了拓展自己的實體業務而大開實體店面，近期英國倫敦街頭就出現一家微軟（Microsoft）門市，預計將於7月11日開幕，這也是該公司繼美國紐約和澳洲雪梨後的第三間實體門市。

綜合外電報導，微軟之所以要開設實體店面，主要是為了拓展實體銷售業務，以彌補線上銷售的不足。這次位於倫敦的實體店將開設於著名的購物區牛津街（Oxford Circus）上，鄰近的攝政街（Regent Street）上則有蘋果的Apple Store，這家實體店面將於7月11日開幕，該店同時也是微軟繼美國紐約和澳洲雪梨後的第三間實體門市。

微軟首席營銷官Chris Capossela表示，實體店面相當適合讓顧客選擇實體產品，「這是我們選擇開設實體店面的原因。」他也表示，這是該公司實體店面第一次進軍歐洲。研究公司Retail Economics的執行長Richard Lim指出，科技公司希望通過提供新的​​店內體驗，讓顧客對品牌產生共鳴和忠誠度。

這間倫敦的微軟實體店除了展示該公司其下的Surface系列電腦外，也還有Xbox遊戲室、接待企業客戶的會議室以及讓學生學習編碼的數位教室。微軟英國執行長Cindy Rose表示，這間商店除了吸引大眾消費者外，也希望能吸引該公司的目標客戶，像是企業客戶和遊戲玩家。

▼微軟英國倫敦門市內部。（圖／路透）