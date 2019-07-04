微軟社群大搞神祕！34年前的Windows 1.0打算重出江湖？





▲微軟將其官方Twitter的大頭貼換成Windows 1.0的圖像。（圖／翻攝微軟官方Twitter）

科技中心／綜合報導

近期微軟（Microsoft）在其官方Twitter、Instagram帳戶上分享Windows 1.0的宣傳影片，隨後也慢慢釋出相關訊息，但目前仍不清楚微軟葫蘆裡究竟賣什麼藥。

從微軟1日上傳的一段影片中可以看到，從最新的Windows 10作業系統的圖像，一路回朔至Windows 1.0的圖像，勾起許多人的回憶，而搭配影片的文字則寫道，「介紹新的Windows 1.0，將有MS-DoS程式管理器、小時鐘以及更多。」除此之外，微軟也將其官方Twitter的大頭貼換成Windows 1.0的圖像。除了這段影片外，微軟也釋出多張1985年與Windows 1.0一起推出的產品照片

據了解，Windows 1.0是微軟第一次對個人電腦作業系統進行使用者圖形介面的嘗試，於1985年11月正式發行。Windows也在推特上開放票選答案活動，詢問網友究竟在1985年時，安裝Windows 1.0作業系統需要多少的儲存空間。

有外媒分析，雖然不清楚微軟究竟想做什麼，但肯定與Windows 1.0相關，外界認為，微軟可能計劃開源操作系統，就像它已經為MS-DOS和Windows計算器做的那樣。

▼微軟1日上傳一段作業系統回顧影片。（圖／翻攝微軟官方Twitter）