欲與微軟雙螢幕Surface產品抗衡　傳蘋果正在開發摺疊iPad

▲蘋果傳出正在開發摺疊iPad。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

儘管出師不利，但各大科技廠對摺疊螢幕設備的熱情仍不見削減。除了先前傳出微軟（Microsoft）可能會在2020年推出雙螢幕摺疊的Surface系列產品，外傳蘋果可能也會推出摺疊iPad。

據外媒《Forbes》報導，國際研調機構IHS Markit消費電子產品副總監Jeff Lin表示，蘋果可能會推出一款運行全新iPad OS的可摺疊設備，「我們認為蘋果可能會遵循類似微軟的概念，開發出運行iPad OS和搭載Apple A系列處理器的可摺疊設備。」至於尺寸方面，他推估可能與MacBook螢幕大小差不多。

此外，Jeff Lin也認為，由於摺疊設備在攜帶上應該較便利，因此該設備可能會支援5G通訊技術。至於何時會推出，他認為，蘋果眼下必須要先解決2020年5G iPhone的相關開發問題，這款摺疊iPad短期內問世的可能性不高。

日前Jeff Lin也曾表示，微軟內部有推出產品代號為「Centaurus」的雙螢幕設備的計畫，外界預測，這款Surface產品將配備2個9吋螢幕，螢幕比例為4:3，解析度為1440×1920，像素密度為267ppi，預計將採用英特爾10奈米製程的Lakefield處理器，並運行微軟傳聞已久的Windows Core OS（又稱Windows Lite）。