微軟雙螢幕Surface產品曝光　運行Windows Lite作業系統、還能跑安卓App

▲微軟內部產品代號為「Centaurus」的雙螢幕設備，有望在今年底亮相，並於2020年第一季上市 。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

儘管出師不利，各大科技場對摺疊螢幕設備的熱情仍不見削減。最新消息透露，微軟內部產品代號為「Centaurus」的雙螢幕設備，有望在今年底亮相，並於2020年第一季上市。

事實上，去年微軟發布的內部郵件就透露，微軟正在開發一款屬於Surface系列的可摺疊行動設備，並將其描述為「可放進口袋的Surface產品」。不過相較於三星Galaxy Fold或華為Mate X是採用一塊柔性螢幕，微軟這款代號為「Centaurus」的設備是採用2塊螢幕組合而成。

「Centaurus」的研發項目曝光已有2年，旨在開發一系列新型雙螢幕二合一平板產品。據Forbes報導，國際研調機構IHS Markit消費電子產品副總監Jeff Lin在郵件中的「供應鏈資訊」提到，微軟將於明年上半年推出一款有2個9吋螢幕的Surface 系列產品。

消息指出，這款配備2個9吋螢幕的Surface產品，螢幕比例為4:3，解析度為1440×1920，像素密度為267ppi。該設備預計將會運行微軟傳聞已久的Windows Core OS（又稱Windows Lite），為微軟針對雙螢幕設備打造的輕量化系統。該設備預計將採用英特爾10奈米製程的Lakefield處理器，除了能支援傳統的Win 32程式，還能運行Android應用程式及iCloud服務，並具備LTE或5G的常時連網功能。