23歲富家女開瑪莎拉蒂酒駕！BMW等紅燈被撞「整車燃燒剩黑架」

▲23歲富家女酒駕開著瑪莎拉蒂，造成2死4傷。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

河南省永城市一名23歲女子3日晚間飲酒後開著瑪莎拉蒂，追尾撞上一輛在等紅燈的BMW轎車，BMW當場燃燒起火，飛出數十公里外才停下。事件造成BMW車上2死1傷，肇事車內3人受傷。

根據《楊子晚報》報導，譚女3日22時42分左右開著車，行駛至永城市東城區地稅巷路段時，先擦撞了路邊停放的車輛和多輛正常行駛的轎車後逃逸，至東環路與永興街交叉口時，從後撞上正在等待紅綠燈的BMW轎車。

檢查後發現，譚女血液酒精含量167.66mg/100ml，肇事車輛上3人被當場控制。永城市警方4日透過微博通報，公安機關以涉嫌危害公共安全罪對譚某、張某、劉某採取刑事強制措施。公安機關將依法處置，案件偵辦結果適時向社會公佈。

案件公布後，引起大陸網友共憤，「這種的真的可以判死刑，這跟故意殺人性質沒有區別。」、「 內心好憤怒」、「遵紀守法的死了，違法亂紀的卻活著… 太不公平了」、「23歲瑪莎拉帝 估計家裡不簡單，能不能死刑，自己想死的不要連累別人啊」、「為什麼死的是別人，不是酒駕的你」。

之後更有人肉搜出譚姓女駕駛微博，指稱譚女是皮革老闆的女兒，平時生活奢華，生活照中穿戴愛馬仕等名牌，另外張某是某超市女老總的兒子，另一位劉某則是土地局一名主管的女兒。