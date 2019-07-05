　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

23歲富家女開瑪莎拉蒂酒駕！BMW等紅燈被撞「整車燃燒剩黑架」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲23歲富家女酒駕開著瑪莎拉蒂，造成2死4傷。（圖／翻攝自微博）

▲23歲富家女酒駕開著瑪莎拉蒂，造成2死4傷。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

河南省永城市一名23歲女子3日晚間飲酒後開著瑪莎拉蒂，追尾撞上一輛在等紅燈的BMW轎車，BMW當場燃燒起火，飛出數十公里外才停下。事件造成BMW車上2死1傷，肇事車內3人受傷。

根據《楊子晚報》報導，譚女3日22時42分左右開著車，行駛至永城市東城區地稅巷路段時，先擦撞了路邊停放的車輛和多輛正常行駛的轎車後逃逸，至東環路與永興街交叉口時，從後撞上正在等待紅綠燈的BMW轎車。

▲23歲富家女酒駕開著瑪莎拉蒂，造成2死4傷。（圖／翻攝自微博）

檢查後發現，譚女血液酒精含量167.66mg/100ml，肇事車輛上3人被當場控制。永城市警方4日透過微博通報，公安機關以涉嫌危害公共安全罪對譚某、張某、劉某採取刑事強制措施。公安機關將依法處置，案件偵辦結果適時向社會公佈。

案件公布後，引起大陸網友共憤，「這種的真的可以判死刑，這跟故意殺人性質沒有區別。」、「 內心好憤怒」、「遵紀守法的死了，違法亂紀的卻活著… 太不公平了」、「23歲瑪莎拉帝 估計家裡不簡單，能不能死刑，自己想死的不要連累別人啊」、「為什麼死的是別人，不是酒駕的你」。

▲23歲富家女酒駕開著瑪莎拉蒂，造成2死4傷。（圖／翻攝自微博）

之後更有人肉搜出譚姓女駕駛微博，指稱譚女是皮革老闆的女兒，平時生活奢華，生活照中穿戴愛馬仕等名牌，另外張某是某超市女老總的兒子，另一位劉某則是土地局一名主管的女兒。

ET快訊
雲林警遭「酒駕衝撞」！　腸破裂血流滿地
殺警犯押看守所狂喊餓！嗑光肉燥便當　鬧整夜改住單人房

關鍵字：馬莎拉蒂,BMW,河南,酒駕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

晉公盤、獸型銅觥….　山西掃黑掃出一座青銅博物館

來台定居　陸委會：已接獲數起「零星」港人電話和郵件

華為起訴美國政府「違憲」　美司法部要求法官拒絕受理

「無夏區」的拉薩64年來首次「進入夏天」　連續5天氣溫超22℃

港媒接錄音爆料！衝擊立法會「前線人員可領2萬」...最好是學生

23歲富家女開瑪莎拉蒂酒駕！BMW等紅燈被撞「整車燃燒剩黑架」

大陸餐飲業報告：山東年吃近2兆元！火鍋成新寵狂開40萬家

汽車市場連跌12個月回暖！　福斯銷量出色「6月狂賣12萬台」

影／景觀噴水池奪命畫面曝光！女童調皮亂入水池...下秒觸電慘死

華聞快遞／北京鐵路局：7月10日起雄安新區高鐵可直達香港

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

晉公盤、獸型銅觥….　山西掃黑掃出一座青銅博物館

來台定居　陸委會：已接獲數起「零星」港人電話和郵件

華為起訴美國政府「違憲」　美司法部要求法官拒絕受理

「無夏區」的拉薩64年來首次「進入夏天」　連續5天氣溫超22℃

港媒接錄音爆料！衝擊立法會「前線人員可領2萬」...最好是學生

23歲富家女開瑪莎拉蒂酒駕！BMW等紅燈被撞「整車燃燒剩黑架」

大陸餐飲業報告：山東年吃近2兆元！火鍋成新寵狂開40萬家

汽車市場連跌12個月回暖！　福斯銷量出色「6月狂賣12萬台」

影／景觀噴水池奪命畫面曝光！女童調皮亂入水池...下秒觸電慘死

華聞快遞／北京鐵路局：7月10日起雄安新區高鐵可直達香港

世籃賽／希臘18人名單　字母哥三兄弟首次聯合出戰

亮･珠寶／開雲集團氣勢旺　GUCCI首發高級珠寶進軍巴黎芳登廣場

吉利集團入主新作　蓮花釋出新電動跑車「Evija」預告短片！

最近流行新詐騙手法　加入網友聊天信任誘騙海外投資

尚恩曼德斯「深夜激吻」卡蜜拉！　一路護送到家門戀情曝光

深情望妹「伸手示好」頻點頭　貓兄慘被晾一旁…結局反轉

公家機關瞥「無障礙樓梯」標示！他驚呼：最好有這東西　一查…長知識了

豪大雷雨襲擊桃園　工人冒雨施工疑遭雷擊喪命

《聲林2》選手名單曝光！不只金曲歌手「還有超多名人」

JR紀言愷大秀好身材 體能極限九宮格全制霸

大陸熱門新聞

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BM..

18歲男拿剪刀自宮！斷成4塊大..

1歲超萌女童1個月狂掉髮

曾一腳踢暈對手　練喻軒約館長：..

女童亂入噴水池...下秒觸電慘..

劉結一：與郁慕明等達成推進統一..

柯文哲料今會劉結一　雙城壓軸大..

按摩師太惹火！她氣炸：坐男友身..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

廈門散打王被點穴！　當場倒地抽..

7歲童目睹媽媽被滅火器高空爆頭

為4.5萬保費！姐姐「開賓士車..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

昆山創業周下周開跑　建科創之城

更多熱門

相關新聞

孝女酒駕載老母就醫遭法辦

再孝順也不應該酒駕！何姓婦人日前某晚與親人在薑母鴨店幫8旬老母慶生，母親返家後身體不適，急需就醫。她明知有吃薑母鴨，仍冒險開車載母親前往就醫，遭警方攔下，結果酒測0.36超標。她配合警方，央求「不要讓媽媽知道」，警方則認為孝順不是讓母親冒險，訊後依公共危險罪嫌送辦。

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

酒駕犯到殯儀館　彰檢震撼教育

酒駕新制上路　瑞芳警籲勿酒駕

酒駕拒測逃逸車主罰18萬吊銷駕照

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

高雄君鴻酒店　驚傳今歇業

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

女遭綁架淪性奴7年　晚上睡棺材

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺11刀「母子送上天」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

即／美國6.4大地震！南加州一陣狂搖

萌貓趴窗求開門　近看告示笑歪

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面