讓海廢不廢！台東青年海廢浮球大改造　即日桃園機場展示

▲台東縣環境教育中心在蘭嶼海岸凈灘，蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東縣環境教育中心與台東專科學校文化創意設計科合作，利用浮球作為學生的創作素材，藉由藝術的呈現，賦予這些浮球新的生命，達到循環再生，同時也探討海漂垃圾對我們環境所造成的影響，作品已於即日起至9月在桃園國際機場出境處展出。

台東縣環保局所成立的台東縣環境教育中心近期在蘭嶼進行環境教育課程同時，號召當地居民一同進行淨灘，發現許多非蘭嶼產出的垃圾隨著洋流、潮汐、季風的影響，最終還是回到陸地或岸上，因此，台東縣環境教育中心與台東專科學校文化創意設計科合作。

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環保局表示，海洋廢棄物種類很多，浮球屬於漁業行為的廢棄物，為了能喚起民眾對海漂垃圾的重視，台東縣環境教育中心在蘭嶼的海岸蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。

▲台東專科學校學生利用100多公斤浮球為創作素材，賦予這些浮球新的生命。

現今海洋廢棄物是全球共同面臨的議題，為了減少離島的垃圾對於環境造成的負擔，許多店家及民宿業者，都響應由台東縣環境保局所推動的＂離島多背一公斤，離島環境亮晶晶＂的活動，請遊客協助帶走離島的資源回收物，使民眾願意以友善的旅遊方式為離島留下純淨的海洋。

環保局呼籲民眾，源頭減少垃圾量及減少塑料使用是最有效改善環境垃圾問題的方式，減少離島掩埋場的負擔及守護自然生態，需要大的幫忙，請民眾一同珍惜美好環境。

相關展示訊息也在中心的網站（網址：http://ttceeec.com.tw/）及環保局官方FB（@ttepb089221999）公布。想進一步了解台東縣環境教育中心相關活動，請洽詢服務專:089-359049。