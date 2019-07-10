　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓海廢不廢！台東青年海廢浮球大改造　即日桃園機場展示

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台東縣環境教育中心在蘭嶼海岸凈灘，蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東縣環境教育中心在蘭嶼海岸凈灘，蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東縣環境教育中心與台東專科學校文化創意設計科合作，利用浮球作為學生的創作素材，藉由藝術的呈現，賦予這些浮球新的生命，達到循環再生，同時也探討海漂垃圾對我們環境所造成的影響，作品已於即日起至9月在桃園國際機場出境處展出。

台東縣環保局所成立的台東縣環境教育中心近期在蘭嶼進行環境教育課程同時，號召當地居民一同進行淨灘，發現許多非蘭嶼產出的垃圾隨著洋流、潮汐、季風的影響，最終還是回到陸地或岸上，因此，台東縣環境教育中心與台東專科學校文化創意設計科合作。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，海洋廢棄物種類很多，浮球屬於漁業行為的廢棄物，為了能喚起民眾對海漂垃圾的重視，台東縣環境教育中心在蘭嶼的海岸蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。

▲台東縣環境教育中心在蘭嶼海岸凈灘，蒐集了100多公斤的浮球回台進行創作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東專科學校學生利用100多公斤浮球為創作素材，賦予這些浮球新的生命。

現今海洋廢棄物是全球共同面臨的議題，為了減少離島的垃圾對於環境造成的負擔，許多店家及民宿業者，都響應由台東縣環境保局所推動的＂離島多背一公斤，離島環境亮晶晶＂的活動，請遊客協助帶走離島的資源回收物，使民眾願意以友善的旅遊方式為離島留下純淨的海洋。

環保局呼籲民眾，源頭減少垃圾量及減少塑料使用是最有效改善環境垃圾問題的方式，減少離島掩埋場的負擔及守護自然生態，需要大的幫忙，請民眾一同珍惜美好環境。

相關展示訊息也在中心的網站（網址：http://ttceeec.com.tw/）及環保局官方FB（@ttepb089221999）公布。想進一步了解台東縣環境教育中心相關活動，請洽詢服務專:089-359049。

ET快訊
直擊駁火現場！陳宏宗身中2槍「警破窗拖下車」　頭滲鮮血染地亡
小優「女神級美腿照」被抓包修太大！吳宗憲傻眼：橋都歪了
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友自殺

關鍵字：海廢,青年,浮球,改造,桃園機場,展示,蘭嶼,淨灘,海漂,垃圾,亮晶晶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

快訊／南高屏、馬祖大雨特報又來了　午後雨勢擴大到「中部以北」山區

台東38.1°C「熱到發紫」！6縣市高溫警戒　台北飆37°C平今年紀錄

電車線斷落、機車故障卡住！　台鐵二水=田中單線雙向行車

讓海廢不廢！台東青年海廢浮球大改造　即日桃園機場展示

電動汽機車未來擬徵收「汽燃費」　交通部：列入政策參考

長榮招募「地勤轉空服」300人搶報名　首批男空服員最快年底上線

台北補助「9夜市267攤」更換環保餐具　市場處：300萬計畫到今年為止

台鐵上目睹大抬腳！黑鞋猛壓前座頭頂　她曝續集「11字→ㄍ字」眾人火翻

帶孩出門！雙載被檢舉、捷運有魔人　她嘆母親難為網共鳴：到底能去哪

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

快訊／南高屏、馬祖大雨特報又來了　午後雨勢擴大到「中部以北」山區

台東38.1°C「熱到發紫」！6縣市高溫警戒　台北飆37°C平今年紀錄

電車線斷落、機車故障卡住！　台鐵二水=田中單線雙向行車

讓海廢不廢！台東青年海廢浮球大改造　即日桃園機場展示

電動汽機車未來擬徵收「汽燃費」　交通部：列入政策參考

長榮招募「地勤轉空服」300人搶報名　首批男空服員最快年底上線

台北補助「9夜市267攤」更換環保餐具　市場處：300萬計畫到今年為止

台鐵上目睹大抬腳！黑鞋猛壓前座頭頂　她曝續集「11字→ㄍ字」眾人火翻

帶孩出門！雙載被檢舉、捷運有魔人　她嘆母親難為網共鳴：到底能去哪

飛行度假必備！女星必備的「機艙保養5寶」你帶了沒？

「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

中職／曼尼再度來台獻技？　味全龍：目前尚未定案

影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

【汪喵餵養知識】毛孩肚凸好難受？小心易脹氣食物！

夏天最夯打卡地點　東北角絕美海景不私藏

慢活新旅遊！宜蘭絕美壯圍沙丘旅遊服務園區

暑假北台灣最夯！朝聖福隆沙雕神作 探索神秘古城

微醺一下！藏身中山的台式酒館　吃得到蜜汁魚干與起司脆片

35歲男想買房被擋！3年房價「800萬→1200萬」家人狂罵　他心酸：婆媳問題

生活熱門新聞

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐..

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回..

綠島唯一女醫師請辭！被醫德綁架..

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

郭芷嫣失言風暴　律師丁穩勝：要..

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

即／機師遭記2大過免職　工會凌..

夫妻破10萬月薪！自爆「超級爽..

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

北部變天！周三四全台防大雨　下..

高校畢業歌票選步驟看這裡！

開山里里長爆紅！「1人管全台」..

郭芷嫣失言爭議！工會鞠躬道歉了

更多熱門

相關新聞

崑山科大建置雲嘉南訓練中心

如何降低青年失業率，是現今必須重視的議題，鴻海集團前董事長郭台銘為解決我國產業需求與畢業生職能落差，提出「青年精準就業計畫」，雲嘉南地區選擇崑山科技大學作為試點單位，成立「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」，計畫負責人宣捷集團宣明智董事長與李天祥校長代表簽署MOU，報名全程免費。

混丟垃圾遭阻止！33歲男惱羞「掐暈指導員」

草根力調查：1成青年選擇外漂

兒子吵架！媽一招懲罰網狂讚

亂倒「壓縮成型」垃圾　4男聲押獲准

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面