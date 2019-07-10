青年精準就業計畫啟航　崑山科大建置雲嘉南訓練中心

▲「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」，計畫負責人宣捷集團宣明智董事長（右）與李天祥校長代表簽署MOU，報名學員全程免受訓費用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



如何降低青年失業率，是現今必須重視的議題，鴻海集團前董事長郭台銘為解決我國產業需求與畢業生職能落差，提出「青年精準就業計畫」，雲嘉南地區選擇崑山科技大學作為試點單位，成立「青年精準就業計畫雲嘉南訓練中心」，計畫負責人宣捷集團宣明智董事長與李天祥校長代表簽署MOU，報名全程免費。



根據主計總處統計數據，20到25歲初次尋職青年的失業率高達12％，郭台銘與宣明智董事長在一次會面中，談起現今台灣社會最迫切需要的是如何降低青年失業率，但卻被長期忽視，宣明智董事長認為，現在社會上許多年輕人即使就業，卻未必找到適合自己的頭路，而企業也經常無法找到對應的人才，年輕人找不到適合自己的工作，讓謀職的時間拉長或是空轉，造就了居高不下的失業率。





因此，郭台銘與宣明智董事長在會面後，決定不要坐而言，要立刻起而行， 郭台銘本著回饋社會、服務人群的職志，提出「青年精準就業計畫」，同時邀請宣明智董事長擔任計畫負責人，讓「郭董加持，宣董掌舵」來提供青年資源，計畫第一期將投入5000萬預算，提供已畢業生5個月免費職能訓練，期望對接優質企業求才，鼓勵進用我國計畫訓練的青年，適才適所發揮專長，降低企業訓練時間與求才成本，訓練第一期預計開放1000人參與，未來期能擴大規模，達到培訓萬人的目標。



「青年精準就業計畫」選擇新竹的中華大學、彰化的建國科技大學及台南的崑山科技大學作為試點單位，有別於以往由學校與政府舉辦的職業訓練課程，該計畫以半導體與光電面板等大型企業的新進員工訓練課綱為主軸，不僅能縮短企業新進員工的適應期，大幅降低訓練成本與流動率，同時使用「在地大學」教學資源，培訓「在地青年」，讓優質員工能為優質企業服務；另外，安排互動式的職場模擬教學，使招募者與求職者在課堂中配對，避免日後雙方期待值的落差。



「青年精準就業計畫」包含開設期5個月的「保證就業訓練班」，招募1000名已畢業生，每人投資訓練經費3萬元，即日起開始報名，7月底完成招生，預計8月開訓，職能訓練包括基本職場通用職能1個月、分科職能(工程/行政財務及業務採購)1個月、職場模擬訓練3個月及考試，再進行企業選才就業。另開設為期2個月的「學生就業準備班」，招募2000名在學學生，每人投資訓練經費1萬元，職前就業準備訓練包括基本職場通用職能1個月、分科職能（工程／行政財務及業務採購）1個月及考試。



崑山科大作為雲嘉南地區的訓練中心，宣明智董事長與李天祥校長代表簽署「青年精準就業計畫合作協議書」，該校除了協助「保證就業訓練班」的執行，合作內容也包括對接所有青年才俊，提供全程免費之職前訓練；對接所有求才優質企業，穩定可靠不斷的人力資源；適才適用，以高素質及高成效的免費職前訓練，募得適應企業環境的新進員工，大幅降低訓練成本及訓練時間；另外，也將推廣青年就業輔導人才培訓之相關產學合作計畫等。



「青年精準就業計畫」由宣明智董事長擔任計畫負責人，計畫特色強調人才訂製集中訓練與快速就業，第一期就業準備班報名網址: https://reurl.cc/6nvad，歡迎就業青年多加利用。