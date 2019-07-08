沒適合就業機會、教學品質差　1成青年棄台灣選擇外漂

▲草根影響力文教基金會指出，台灣青年赴外就業、求學人數不斷攀升。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

草根影響力文教基金會今（8日）公布「外漂議題」調查結果，台灣青年赴外就業、求學人數不斷攀升，每10人就有1人選擇在海外，主要原因就是認為台灣的教學品質及內容無法提升青年就業競爭，和台灣找不到合適就業機會。

草根影響力調查研究召集人陳松柏說明，根據教育部105-107年度世界各主要國家的我國留學生人數總計由39853人增加到67688人增加1.7%。行政院主計處106年度國人赴海外工作人數也有73萬6千人年增1.1%，赴海外工作者未滿30歲者占20%，30-49歲者占48.6%，大專以上程度者占74.2%，顯示台灣青年人才正快速的外流。

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草根影響力文教基金會表示，這份調查主要題目為有無外漂到國外就學或就業？結果顯示10人就有1人外漂就學或就業。外漂就學的原因，除家人建議安排、個人職涯規劃外，草根影響力文教基金會提到，值得關注的是，這些人普遍認為選擇到國外，可銜接未來就業機會、國外學校的排名佳、國外學校教育品質較優和可以拓展國際視野。

▲草根影響力文教基金會呼籲相關單位應重視「外漂」問題。（圖／草根影響力文教基金會提供）

草根影響力文教基金會指出，有50.53%受訪者「不同意或非常不同意」台灣的教學品質及內容是可提升青年就業競爭。而海外就業的外漂原因則認為「台灣找不到合適就業機會」、到國外能開拓國際視野、國外市場大、有發展性、就業或創業機會多。

草根影響力文教基金會強調，「外漂就學」事情嚴重，政府相關單位應重視這個問題，並出因應對策。建議青年「外漂就學」問題，政府應針對教育資源與市場人才需求間做深入的盤點後，制定出合理的教育資源分配，相關單位也應督促學校制訂開拓學生國際視野的多元學習課程以及針對符合市場人才就業需求的課程改善。

至於青年「外漂就業」問題，草根影響力文教基金會希望，政府相關單位應提供更多元的就業媒合輔導或創業募資輔導措施亦同時須更快速進行國內產業創新升級、提升就業環境及機會。