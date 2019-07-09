混丟垃圾遭阻止！33歲男惱羞「用力掐脖」...下秒指導員暈倒在地

▲葉男在倒垃圾時，因不滿被指導員糾正，一氣之下將對方掐暈。（示意圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

上海自7月1日開始實施「史上最嚴的垃圾分類」新規定，若沒有遵守，個人最高開罰200元（台幣約900元），不過許多市民們都尚未適應，甚至還引起衝突。虹口區一名33歲葉姓男子因不滿被指導員阻止「混丟垃圾」，當場出手將對方掐暈，並且逃離現場；隨後，他也遭到警方逮捕，移送法辦。

據《澎湃新聞》報導，住在虹口區曲陽路街道赤一社區的葉男1日在倒垃圾時，將垃圾錯誤分類，而且還不聽從指導員的勸阻，甚至對著對方破口大罵；隨後，他開始惱羞成怒，伸出雙手緊緊掐住指導員的脖子，直到看見對方昏倒在地，才嚇得趕緊逃離現場。事後，警方根據現場物證與目擊者證詞，將葉男逮捕送辦。

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／中新社）

據悉，在葉男所居住的社區裡，規定一天有兩次的丟垃圾時間，分別在早上和下午；除此之外，為了讓住戶有緩衝的過渡階段，還會依照不同社區的實際情況，臨時設置35個誤時投放點。而在丟垃圾的現場，都會有指導員駐守，指導大家分類垃圾的流程與注意事項。

此外，據上海市數據公佈，從7月1日到7月6日，總共開出了190張罰單。其中，被罰最多的是「未按規定分類投放」，佔問題總數的55%；而其次為「未按規定設置分類容器」，佔了總數的35%；最後，亂扔堆放垃圾佔比則是9.2%。