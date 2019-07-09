車停路邊煞車油管竟斷裂！疑暑假屁孩出沒...監視器指向堆高機

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區一名46歲黃姓男子5日晚間7時許，將愛車停放在忠孝東路及秀峰路口旁的路邊停車格，之後兩天都沒再使用過，不料8日上午8時許，他要開車上班時，感覺煞車怪怪的而下車檢查，才發現煞車油管斷裂，於是報案處理，警方依毀損罪受理偵辦，他的妻子也將該事件PO上臉書社團《汐止集團》，懷疑是否為「暑假特產屁孩所為」。

▲男將愛車停路邊停車格，煞車油管疑被堆高機鏟斷。（圖／記者孫于珊翻攝）

車主黃妻指出，她老公8日早上要開車去送貨時，覺得好像沒煞車，原以為是漏油，但為了保險起見，就先去維修廠檢查，才知道原來是煞車油管斷裂，檢查人員還稱，看起來是被人用利器剪斷的。但她老公越想越奇怪，怎麼想都想不到有跟誰結怨，於是決定報警處理。原PO表示，萬一開上高速公路，後果不敢想像，同時也呼籲大家開車前多注意一下車況。

▲車子的煞車油管遭人為因素斷裂。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

目前監視器畫面已曝光，影片中，該路段正在施工，因為要畫線，停在停車格的車子被堆高機一輛輛鏟起來移到人行道上，但停在後方的黃男愛車疑似體積龐大，無法一氣呵成挪動到指定位置，而是先被移動成45度角，接著在緩慢放到人行道，前前後後花了5分鐘。

警方目前尚在調閱其他周邊監視器釐清案情，不排除是施工單位的堆高機移置車輛時造成煞車油管斷裂，若確定是施工單位釀成損害，車主可向其要求民事賠償。

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