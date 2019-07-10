性侵等車女噁稱「明天要再來」！小黃司機被抓求饒：我看過精神科

▲吳男試圖以「看過精神科」來聲請精神鑑定，但被法官駁回。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）



地方中心／台中報導

台中一名吳姓小黃司機在公車站牌看到小花（化名），覺得她異於常人、有機可乘，竟以免費載回家為由誘騙對方上車，接著在高速公路的涵洞內性侵得逞。一審吳男被判8年6個月有期徒刑；他不服上訴。台中高分院駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

判決書指出，吳男是計程車司機，2018年9月4日下午1時30分行經西屯區某公車站牌，看到小花在等公車，先上前攀談招攬，被拒絕後便稱可以免費載送返家、不用車資；小花上車後，吳男發現她談吐異於常人，便開車前往高速公路旁的涵洞性侵。

期間小花哭喊不要，仍被強押後腦勺，逼迫含吳男的生殖器。之後吳男竟然強拿小花手機撥給自己，以得到她的電話，並約定「明天要再來」；警方接獲報案後，隔日在同站埋伏，逮捕吳男。

一審台中地院認為，吳男犯後態度惡劣，竟企圖再與小花聯繫，不僅如此還破壞女性民眾對於搭乘計程車安全性的信賴，所為應予譴責，因此依強制性交等罪重判徒刑8年6月。

上訴至二審，台中高分院認為，雖吳男陳稱有去看過精神科一、兩次，但經查只是睡眠障礙，且年代久遠，因此不予採信，駁回上訴，維持8年6個月原判，全案可上訴。

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