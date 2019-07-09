前女友推銷淨水器！軍人一把抱起壓床上　「強行進入」掐脖狠喊：再動O裡面

▲台中一名女子到前男友住處推銷淨水器卻被性侵 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

地方中心／台中報導

台中市一名女子琳琳2018年向前男友陳姓職業軍人推銷淨水器，沒想到對方竟藉著地利之便，將她壓制在床上性侵，琳琳不願配合極力反抗，沒想到對方竟出言恐嚇，「若再動的話，要射在裡面」。台中地方法院審理後，依強制性交罪判陳男有期徒刑3年2月，可上訴。

根據判決書，陳姓職業軍人在2016年2月入伍，2019年2月退伍，他與琳琳在2018年5月底分手。同年6月23日10時許，琳琳為了推銷淨水器，到陳男家中進行產品示範，正當示範結束琳琳準備回家時，卻被陳男一把抱起壓在床上。

此時，琳琳驚覺不妙使勁反抗，沒想到陳男仍不顧她的意願，直接脫下褲子，一手抓住琳琳的雙手，從琳琳的短褲褲管侵犯她，之後還猛掐琳琳脖子，要脅她「若再動的話，要射在裡面」，最後射精在琳琳的肚子上完事。

琳琳不甘受辱決定報警處理。台中地檢署偵辦時，陳男矢口否認犯案，直到鑑定報告出爐才坦承犯行，並賠償琳琳20萬元，但檢察官認為應給他一個改過自新的機會，請求法院從輕量刑。

法院審理時，琳琳當庭表示，陳男沒有悔意、沒有道歉，也從來沒有關心過她，請求法院從重量刑。

但台中地方法院審酌，陳男事發時為現役軍人，與琳琳原本是男女朋友關係，但因為年輕氣盛，不妥善控制個人性慾，造成琳琳身心受創嚴重，考量陳男沒有前科，在軍中服務期間認真辦事，法官給予較輕量刑，依強制性交罪判陳男有期徒刑3年2月。

陳男不服判決結果決定上訴，台中高分院指出，原判決已從輕量刑，沒有再減刑的餘地，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。

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