檳榔攤竊案留1滴血偵破19年前強盜性侵案　二審判13年

▲一滴血偵破19年前的性侵案，此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹北市某檳榔攤，2016年間被人以工具剪開鐵皮後，偷走2萬餘元的財物。警方根據現場遺留的1滴血，循線逮捕男子邱瑞文，再經過進一步比對，赫然發現邱男也涉及1999年間的一起性侵強盜案件。性侵案一審判刑13年半，案經上訴，高等法院二審9日改將邱男判刑13年。可上訴。

判決指出，邱男所涉性侵案件發生於1999年6月間，當時16歲少女小詩（化名）下課回家時，聽見大樓電梯有小孩受困，急忙外出求助，當時26歲的邱瑞文見狀，假意表示願意幫忙，但需要工具，心急如焚的小詩急忙回家找工具，邱男竟尾隨進入，到廚房拿出菜刀，抵住小詩的脖子，試圖性侵。

小詩雖哭喊可以給錢、不要性侵，但邱男仍逼小詩口交得逞，小詩將邱男的體液吐在衛生紙中。邱男完事後仍不罷手，逼小詩交出7千元後才離去。小詩隨即報警，並將檢體交給警方比對，但因沒有結果，本案成為懸案。

邱男逃亡多年，一直到新竹縣竹北市某檳榔攤的竊案，警方採證人員在檳榔攤的鐵皮被剪開的侵入口外側，採集到指紋與血跡，經比對後與邱男指紋卡相符，因此約談他到案說明。邱男雖否認犯案，但警方仍進一步採取DNA檢驗，赫然發現他除了本起竊案外，還犯下多起竊盜、詐欺等案件，更犯下1999年這起性侵強盜案件，檢方因此在去年逮捕邱男，聲押獲准，另外對他所犯分別提起公訴。

性侵強盜案件，一審判刑13年半，案經上訴，二審高院審理後，仍認定邱男有罪，依照加重強制性交罪，改判刑13年，可上訴。至於行竊檳榔攤部分，先前已經判刑9月定讞。

