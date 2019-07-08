華聞快遞／藉助電商脫貧！青海首個原產地商品官方旗艦店正式上線

▲青海特色農產品「柴達木福牛」。（圖／中新社）

《青海》首個原產地商品官方旗艦店正式上線運行

青海省商務廳近日指出，青海首個原產地商品官方旗艦店日前正式上線運行，旨在將牛羊肉、枸杞、冷水魚等青海優質農產品走向大陸全國。據悉，地處青藏高原腹地的青海總面積72萬平方公里，海拔3000米以上的牧區佔該省總面積的96%，天然草地面積5.47億畝，培育出犛牛、藏羊、青稞、冷水魚等獨具特色的優勢農畜產品。（中新社）

《北京》借助5G打造首個新型智慧社區

北京市志強北園小區已經實現5G信號全覆蓋，搭載各種智能物聯網技術的智慧社區，讓居民生活更為安全，社區管理更顯便捷。據了解，5G智慧社區應用平台今年4月已在志強北園小區正式投入使用，該平台運用5G的高速率、低延時、大容量、高密度的傳輸特徵，應用在真實場景中，為新型智慧社區的移動化管理服務提供了新模式。（中新社）

《北京》陸外匯儲備規模截至6月末為31192億美元

據國家外匯管理局網站消息指出，外匯局新聞發言人、總經濟師王春英就2019年6月外匯儲備規模變動情況答記者問稱，截至2019年6月末，大陸外匯儲備規模為31192億美元，較5月末上升182億美元，升幅為0.6%。

▲銀行工作人員清點貨幣。（圖／中新社）

《海南》今年上半年完成投資重點交通項目60.8億元人民幣

據海南省交通運輸廳5日表示，海南全省在今年1-6月已完成投資60.8億元（人民幣，下同）的重點交通項目，佔年度計劃投資的52.4%；農村公路六大工程完成投資26億元，佔年度計劃投資40億元的65%。下半年將繼續加快推進萬洋高速、文瓊高速項目進度，爭取早日實現通車。（中新社）

《浙江》深化惠台措施 邀台灣青年共享創新發展機會

第二屆海峽兩岸青年發展論壇6日在杭州召開，浙江在貫徹落實中央「31條惠台措施」的「76條實施意見」基礎上，再推出5條具體措施讓台灣青年更好地分享浙江創新發展機會。據了解，浙江「76條實施意見」實施一年間，已為在浙台企節約用地成本5300多萬元，提供資金支持4300多萬元，減免稅收超億元。（中新社）

《青海》世界海拔最高液化天然氣站「擴能改造工程」正式投運

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司5日透露，在當日16時58分，隨著站內計量撬出站管線裡的一陣氣流聲傳出，天然氣順利進入拉薩城市管網，標誌著世界海拔最高液化天然氣（LNG）—西藏拉薩液化天然氣站擴能改造工程正式投產運行。（中新社）

《天津》第12屆津台會達成台商投資46個項目 總額46億元人民幣

第十二屆津台投資合作洽談會暨「2019年天津·台灣商品博覽會」7日在天津市梅江會展中心落幕。活動期間，洽談達成台商46個投資項目，總投資額共46億元人民幣；據悉，台博會共吸引參觀採購人數近20萬人次。（新華社）

▼2019年天津·台灣商品博覽會採購洽談會。（圖／中新社）