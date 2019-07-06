華聞快遞／台胞在廈換領大陸駕照即來即辦　我市交警部門開闢綠色通道

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《福建》台胞在廈換領大陸駕照即來即辦 我市交警部門開闢綠色通道

為方便台胞換領大陸駕照或辦理換證補證等業務，廈門市交警部門專門開闢綠色通道，繼續推行台胞專場辦理措施，從考試安排、預約渠道等方面入手，進一步簡化流程、縮短時限，實現即來即辦，大大提升便民程度。（廈門網）

《湖北》年底前實現所有高速公路不停車收費 將新增400萬ETC用戶

2019年下半年湖北省將完成高速公路收費系統改造，拆除26個省界收費站（1個未開通），安裝1092套ETC門架系統，新改建2252條ETC車道，新增400萬ETC用戶，確保所有高速公路年底前具備分段計費和不停車收費能力。（人民日報）

《上海》滬800家游泳場所向市民開放 明年「刷臉」系統將全覆蓋

上海截至目前已有約800家游泳場所向市民開放，數量較去年增長10%。另外已有14萬泳客辦理了電子健康承諾卡，明年刷臉系統將實現全市泳池全覆蓋。（人民日報）

《寧夏》寧夏和阿里巴巴合作打造農產品特色館上線運營

由寧夏農業農村廳和阿裡巴巴共同合作打造的「寧夏農村電商綜合服務平台暨寧夏原產地商品官方旗艦店、天貓『道地滋補特色館』寧夏館」正式上線運營，這也是天貓上線的首家「道地滋補特色館」。（中新社）

▲主播現場直播推介寧夏鹽池灘羊。（圖／翻攝自《中新社》）

《重慶》重慶市知識產權大數據應用聯盟成立

7月4日，重慶市知識產權大數據應用聯盟宣告成立。截至目前，該聯盟已有市生產力促進中心、市中小企業服務中心、浪潮、豬八戒知識產權等70餘家會員單位和1437名個人會員。（重慶日報）

《廣東》荔枝價漲數倍 荔農不愁銷路

新興香荔是新興縣荔枝的主要品種，因其品優且珍稀，自明朝開始便被列為貢品。目前，新興香荔已上市，每斤賣到80元。今年是荔枝「小年」，產量少了，價格也水漲船高。新興縣新荔種植專業合作社理事長勞崇達告訴筆者，今年香荔價格較去年翻了三四倍。（南方日報）

《山東》山東高鐵朋友圈即將擴容！新增5個車站，省內1小時生活圈加密

7月10日零時起，大陸全國鐵路將實施新的列車運行圖暨暑期運行圖，新圖實施後，濟南局集團開行列車總對數將達到409對，山東高鐵城市朋友圈增加５個，山東省內1小時生活圈、2小時生活圈、3小時生活圈加密。（齊魯晚報）

《江蘇》江蘇縣城技校引入「洋模式」助推技術人才培養

2017年，中國國內首個中德合作「雙元制」本科在太倉開班，開啟了兩國「雙元制」教育的「2.0時代」。今年5月22日，太倉市下發了《關於成立太倉市「雙元制」教育發展領導小組的通知》，由市委書記與市長親任組長，力求深化產教融合加快「雙元制」教育發展。（中新社）

▼太倉引入了德國的技術工人培養方式。（圖／翻攝自《中新社》）