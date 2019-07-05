華聞快遞／甘肅特色農產品「飄香」東南亞　打造陸海貿易新通道

▲從俄羅斯西伯利亞出發的專列已抵達蘭州新區。（圖／中新社）

《甘肅》特色農產品「飄香」東南亞 打造陸海貿易新通道

陸海貿易新通道正將大量的甘肅產品送往東南亞市場。中鐵集裝箱蘭州分公司總經理代漢生表示，目前，甘肅通過陸海新通道共發運貨運班列38列，貨值達5億元（人民幣，下同），主要為蘋果、洋蔥等農產品以及工業品，重點出口越南、泰國、緬甸、印尼、希臘、台灣、香港等地。（中新社）

《廣東》廣州黃埔區支持港澳台青年創業最高資助20萬元

據廣州市黃埔區廣州開發區宣傳部3日發布的消息指出，該區近日印發了《支持港澳青年創新創業實施辦法》，助力港澳台青年在該區落戶創業，最高可獲20萬元創業啟動資助。（廣東新聞網）

《重慶》零售物業市場差異性凸顯 首店經濟提振商業活力

仲量聯行發布的《2019上半年重慶房地產市場回顧之零售物業篇》研究報告指出，今年上半年重慶零售物業市場需求穩健，在不同區位、品牌、運營等因素的相互作用下，市場差異性愈趨凸顯，眾多大陸國內外品牌進駐重慶，首店經濟不斷提振城市商業活力。（中新社）

《四川》藉吸睛會展交流攬客！70多家特色產業亮相「蘭洽會」

四川國際博覽集團4日組織70餘家四川企業參展第25屆中國蘭州投資貿易洽談會。近年來，四川成功舉辦財富全球論壇、世界華商大會等一系列重大開放平台活動，據初步統計，近三年甘肅企業在川投資到位資金200多億元，四川企業到甘肅投資超過700億元。（中新社）

▲四川在蘭洽會展場設立了1400多平方米的四川館。（圖／中新社）

《上海》再增15家貿易型總部 企業總數達137家

第三批貿易型總部頒證儀式4日在上海市人民政府舉行，副市長許昆林為上海第三批共15家貿易型總部企業授牌。據上海市商務委的數據，2016年至今，上海已經認定137家貿易型總部企業，這些企業的主營業務收入和交易額佔全市商品銷售總額的三分之一。（中新社）

《湖北》拆除26個高速公路省界收費站 湖北改建2252條ETC車道

湖北省今年將拆除26個高速公路省界收費站、建設1092套ETC門架系統、新改建2252條ETC車道，推進高速公路收費系統升級改造，年底前具備分段計費和不停車收費能力。（中新社）

《上海》食品工業總產值逾千億元 建立完善的食安監管

上海市經信委指出，2018年末，上海市食品工業規模以上企業368家，實現工業總產值1006.7億元，產值在消費品行業中佔比18%，上海正推進質量安全追溯體系建設。據悉，上海將大力運用先進高效的食品安全技術，全面推進食品工業食品安全追溯制度，基本建立比較完善的食品安全監管體系。（中新社）

《山東》「東亞博覽會」於濟南開幕 全球萬餘種商品力拓大陸北方市場

「2019東亞博覽會」5日在山東濟南開幕，來自俄羅斯、韓國、日本、捷克、巴西等56個國家和地區的500多家企業攜萬餘種原產地產品參展，拓展大陸北方市場，促進國際貿易合作。（中新社）

▼2019東亞博覽會開幕。（圖／中新社）