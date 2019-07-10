拍惡搞影片賺點閱！想紅情侶「混合人畜屎尿」隨機潑路人…無辜女當場崩潰

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記者朱世凱／綜合報導

許多網紅或是直播主為了賺點閱、吸引粉絲，都會拍攝搞笑或惡作劇的影片來博取目光，大陸就有一對情侶因為想要賺取流量，竟然將動物的糞便和人的屎尿混合起來，再隨機朝路人潑灑，並且將惡搞影片上傳到網路。一名恰好經過情侶身旁的女子就當場無辜受害，讓網友氣得大罵「腦殘到極致！」

▼情侶隨機朝路過民眾潑糞，害身穿白衣的周女滿身不潔。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事發在湖北省武漢市，一對情侶混合動物糞便以及人的屎尿，並且趁著路人不注意時，將穢物潑灑對方身上。影像顯示，上（6）月30日晚間，這對情侶出現在當地的地鐵站出口；女子負責拿起相機拍攝影片，男子則提著不潔之物迅速往路過的周小姐潑過去，隨後再朝反方向逃跑。

▼男子潑完穢物後趕緊閃人。（圖／翻攝自梨視頻）

穿著白衣的周女顯然嚇到了，不斷拿著衛生紙擦拭。據悉，她慘遭穢物攻擊後，便崩潰地報警尋求援助；員警也在本（7）月3日將這對「想紅情侶」逮捕歸案。警方再指，這2名嫌犯前後已經犯下至少5起相似案件，目前以涉嫌尋釁滋事將他們處以刑拘。

▼周女（右下）無辜受到波及。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完影片後憤恨不平地說，「這對情侶肯定是腦子進屎尿了，才會做缺德事」、「刑拘之前應該先拿屎潑回去」、「樹大必有枯枝，人多必有白痴」、「拿別人尋開心，意義何在」、「智商都差不多，難怪他們會當情侶」、「想紅想瘋了吧」、「現在有太多自稱網紅的人在耍腦殘」、「有病快看醫生」、「怎麼不表演吃屎」。