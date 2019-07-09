情侶拍片賺點閱！　混合人、動物屎尿「隨機潑路人」

▲黑衣男尾隨路人。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢一對情侶為了拍攝惡搞影片賺流量（點閱率），將動物糞便與人的排泄物混合後潑向路人。警方調查後發現，受害人不只一名，目前已將兩人刑事拘留。這對情侶檔對民眾潑糞的影片曝光後，引發網友議論，「為了拍影片，什麼事都做得出來」、「想紅想瘋了」。

據悉，這對情侶檔一人拍片，一人潑糞。從漢陽十里舖地鐵站出口附近的監視器畫面可見，在6月30日晚間，黑衣男趁一名女子路過時從鏡頭左下方竄出，潑灑液體後立刻逃離現場。警方調查發現，這對情侶並非第一次犯案，前後共做出5次潑糞行為，已在7月3日將兩人已涉嫌尋釁滋事處以刑拘。

▲黑衣男潑糞後逃離現場。（圖／翻攝自梨視頻）

對此，網友紛紛表示，「想紅想瘋了」、「怎麼不自己喝，自己喝了會更紅啊」、「為什麼要這麼做...」、「為了拍影片，什麼事都做得出來」、「毫無底線」、「惡劣幼稚無知可笑」、「什麼人都能當網紅？！」

事實上，現在有很多民眾為了增加知名度，會拍攝惡整無辜民眾或是具危險性的影片，先前俄羅斯相當受歡迎的YouTuber阿爾喬姆．博爾德列夫（Artem Boldyrev），錄下自己用腳騎重機的模樣傳給朋友炫耀，沒多久後撞上汽車，不幸身亡，讓支持他的粉絲感到相當遺憾，也令不少網友氣憤直呼「還好沒有傷到別人」、「非常壞的一個榜樣」。