　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市吳姓男子以參加夜店活動測試可獲獎金誘騙少女應徵，卻帶少女上摩鐵。（示意圖／Pixabay）

▲被害人說，「我都有抵抗，但沒有辦法抵抗，因為力氣跟身高差距太多。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

一名現役軍人阿明（化名）借住姑姑家，竟在姑姑床上等處，和國二表妹小美（化名）發生關係，次數高達12次。小妹直到18歲成年，才由男友陪同報警，說出這段遭表哥蹂躪的往事，「他恐嚇我說如果我跟家人說的話，就要殺掉我全家，所以沒有跟家人說。」高等法院判阿明得賠償小美50萬元、小美父母各10萬元。

判決指出，阿明從2011年至2013年兩年內，以每兩個月一次的頻率，利用借宿姑姑家中、姑姑、姑丈就寢或外出機會，在小美房間、姑姑房間、小美哥哥房間發生12次性交行為。

小美證稱，表哥很常來家裡，大概一周都會來1、2 次，「不一定每次都會對我為性行為，但是很常，印象中扣掉月經來的那一次，一個月可能有3次左右。我都有抵抗，但沒有辦法抵抗，因為力氣跟身高差距太多。」據了解，被告身高187公分、體重破百。

小美說，表哥體型高大，「且他恐嚇我說如果我跟家人說的話，就要殺掉我全家，所以沒有跟家人說這些事。」雖小美父親是警察，但並未向爸爸吐露此事；她後來交男友，滿18歲在男友陪同下報警。

▼小美從14歲起遭表哥蹂躪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

阿明坦承有和表妹發生關係，但堅決否認有強制性交，「我有時會摀住她嘴巴，是因為擔心她的呻吟聲太大會驚醒其他人；且之前發生性關係時，她都未曾拒絕，且身體有附和我。」

阿明的姑姑和姑丈證稱，女兒原本就很討厭阿明來家裡，且會當面對他說「你為什麼會來我們家、你幹嘛來我們家」，或對他們表示「為何要叫哥哥（被告）來？」姑姑說，阿明只是承認有與女兒做這種事，「並對我說姑姑我對不起妳，但沒有講是否性侵。」

新北地院法官對「強制性交」存有疑點，認為小美和兄長房間僅一牆之隔，稍有抵抗、掙扎或推拒肢體衝突發生，甚而大聲呼救，豈有無法驚動鄰房之理；且小美為何長期以來未曾呼救，且均未曾鎖上房門以保護自己，避免被告再次入侵。

法官說，被告為逞一己之性慾，明知被害人雖已14歲以上、未滿16歲，然屬身心未臻成熟少女，對男女之事尚屬懵懂階段，欠缺成熟判斷性自主能力，竟和對方性交；再於她年滿18歲後，趁她睡覺時進入她的房間，在對方有所推拒仍發生關係。

法官依14歲以上、未滿16歲之女子為性交共12罪，各處被告3月徒刑；他又犯強制性交罪處2年徒刑，應執行1年徒刑。民事部分，高院判阿明得賠償表妹50萬元，並各賠償姑姑和姑丈10萬元。

ET快訊
「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起
男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

關鍵字：軍人,少女

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

台北收容所鬧鬼！深夜浴廁驚見「金髮大眼女」　冷笑直盯5分鐘

3歲女童「噴槍致死」案…他坦承與前妻「三角關係」　手機通聯浮疑點

男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍

砰砰砰！莫名有3彈孔　槍手松山區尋仇對路邊車開槍…但疑似開錯了

噁男超商喊女店員「老婆」還摸臀　女警到場還開黃腔…母崩潰將他送醫

影／台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起訴

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

「穩定快速高額度」地下匯兌好口碑　6年經手13億台幣…警方一舉搗破

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

陳建州水池「拋飛」4歲雙胞胎兒　 飛翔頭部朝下...勇敢往前游！

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

台北收容所鬧鬼！深夜浴廁驚見「金髮大眼女」　冷笑直盯5分鐘

3歲女童「噴槍致死」案…他坦承與前妻「三角關係」　手機通聯浮疑點

男友被鎖門外！她屋內哭喊反抗20分鐘…慘遭好友性侵2次

快訊／新竹賊夜偷休旅「撞上警車」　警員當街連開14槍

砰砰砰！莫名有3彈孔　槍手松山區尋仇對路邊車開槍…但疑似開錯了

噁男超商喊女店員「老婆」還摸臀　女警到場還開黃腔…母崩潰將他送醫

影／台南警見同事遭拖行…開6槍擊斃通緝犯　「符合用槍時機」獲不起訴

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

「穩定快速高額度」地下匯兌好口碑　6年經手13億台幣…警方一舉搗破

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

北部變天！今周四全台防大雨「午後雷雨明顯」　下周熱帶系統發展機率高

網紅老婆曝光！富邦第三代接棒　愛妻比基尼教學神助攻

高溫衝破36度！專家提「10大熱傷害症狀」：體溫升高要當心

女粉衝上前激動抓手！　EXO伯賢嚇到愣住⋯影片曝光歌迷全怒了

12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

父子都遇韓粉糾紛！洗車老闆偷拍「罷韓書」PO網　受害車主老爸是前澎湖縣長

蔡詩芸爆懷孕！寬鬆衣藏不住微凸肚　「10mins路程停2次」王陽明貼身護妻

「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

游擊守備評價高　鄭宗哲38萬美元體檢通過加盟海盜

過彎打滑！騎士衝雙黃線猛撞轎車...後方友嚇歪追撞　「騰空360°」噴飛趴地

社會熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：..

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用..

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身..

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍..

即／新竹偷車賊撞警車　警當街連..

更／新北板橋街頭亂砍！　男身中..

台北收容所鬧鬼　「金髮大眼女」..

正宮駕「瑞典坦克」騎夫BMW　..

槍殺海陸兵　主嫌嗆家屬：不差再..

為了500元！「基隆副本女王」..

樹林老翁騎車「一路左切」車禍亡

水泥車輾斃Ubike女　駕駛下..

即／UBike女騎士遭水泥車輾..

更多熱門

相關新聞

鬼父綁女兒：我想OO　她哀求用這招自保

新北市一名鬼父2018年10月間，突然闖入17歲女兒房間內將她壓制，並在過程中不斷亂摸其胸部及下體，還向她說「我想做愛」；在女兒痛哭哀求下，鬼父同意讓女兒替他打手槍…只是小弟弟不爭氣軟趴趴，這場人倫慘劇才終於落幕。新北地院審理後，依家暴及違反少年性剝削防制條例，判鬼父3年6月徒刑。

大叔當爸了被告...少女母幫求情　下場出爐

軍人35秒「催眠」降伏眼鏡王蛇

少女太像亡母　遭醉父錯認性侵產子

男半年嘿咻30次害小女友懷孕

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

憲哥拋震撼彈！等KID回來卸《玩很大》主持棒

蓋泡麵神招　萬人推：生活智慧王

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩了

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」　OL搬家聽遺憾消息

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」

屬豬買好房！12生肖「7月運勢」曝

夫妻破10萬月薪！自爆「超級爽生活」

更多

最夯影音

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面