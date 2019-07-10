「姑姑床上嘿咻14歲表妹」　高壯軍人大戰12次：姑姑我對不起妳

▲被害人說，「我都有抵抗，但沒有辦法抵抗，因為力氣跟身高差距太多。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

社會中心／綜合報導

一名現役軍人阿明（化名）借住姑姑家，竟在姑姑床上等處，和國二表妹小美（化名）發生關係，次數高達12次。小妹直到18歲成年，才由男友陪同報警，說出這段遭表哥蹂躪的往事，「他恐嚇我說如果我跟家人說的話，就要殺掉我全家，所以沒有跟家人說。」高等法院判阿明得賠償小美50萬元、小美父母各10萬元。

判決指出，阿明從2011年至2013年兩年內，以每兩個月一次的頻率，利用借宿姑姑家中、姑姑、姑丈就寢或外出機會，在小美房間、姑姑房間、小美哥哥房間發生12次性交行為。

小美證稱，表哥很常來家裡，大概一周都會來1、2 次，「不一定每次都會對我為性行為，但是很常，印象中扣掉月經來的那一次，一個月可能有3次左右。我都有抵抗，但沒有辦法抵抗，因為力氣跟身高差距太多。」據了解，被告身高187公分、體重破百。

小美說，表哥體型高大，「且他恐嚇我說如果我跟家人說的話，就要殺掉我全家，所以沒有跟家人說這些事。」雖小美父親是警察，但並未向爸爸吐露此事；她後來交男友，滿18歲在男友陪同下報警。

▼小美從14歲起遭表哥蹂躪。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

阿明坦承有和表妹發生關係，但堅決否認有強制性交，「我有時會摀住她嘴巴，是因為擔心她的呻吟聲太大會驚醒其他人；且之前發生性關係時，她都未曾拒絕，且身體有附和我。」

阿明的姑姑和姑丈證稱，女兒原本就很討厭阿明來家裡，且會當面對他說「你為什麼會來我們家、你幹嘛來我們家」，或對他們表示「為何要叫哥哥（被告）來？」姑姑說，阿明只是承認有與女兒做這種事，「並對我說姑姑我對不起妳，但沒有講是否性侵。」

新北地院法官對「強制性交」存有疑點，認為小美和兄長房間僅一牆之隔，稍有抵抗、掙扎或推拒肢體衝突發生，甚而大聲呼救，豈有無法驚動鄰房之理；且小美為何長期以來未曾呼救，且均未曾鎖上房門以保護自己，避免被告再次入侵。

法官說，被告為逞一己之性慾，明知被害人雖已14歲以上、未滿16歲，然屬身心未臻成熟少女，對男女之事尚屬懵懂階段，欠缺成熟判斷性自主能力，竟和對方性交；再於她年滿18歲後，趁她睡覺時進入她的房間，在對方有所推拒仍發生關係。

法官依14歲以上、未滿16歲之女子為性交共12罪，各處被告3月徒刑；他又犯強制性交罪處2年徒刑，應執行1年徒刑。民事部分，高院判阿明得賠償表妹50萬元，並各賠償姑姑和姑丈10萬元。