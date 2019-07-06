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英勇軍人「催眠大法」降伏眼鏡王蛇　35秒鎮定狠抓7吋

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國際中心／綜合報導

近日網上瘋傳一段軍人抓蛇的影片，只見影片中的軍人毫不畏懼地面對眼鏡蛇，一隻手高舉頭，然後往蛇的頭部緩緩靠近，短短幾秒鐘的時間就壓制了那條巨蛇。這名軍人英勇的表現也讓網友紛紛稱讚。

據《中國報》報導，這段影片的地點發生在馬六甲的阿沙漢軍營，一開始眼鏡王蛇（Ophiophagus hannah）就採取防禦的姿態，高舉身體的前3分之1，緊盯著眼前的軍人。只見軍人先是活動活動雙腳，然後採取馬步的姿式，一邊把左手背在後面，一邊把右手高舉過頭部，緩慢地朝眼鏡王蛇頭部靠近。只見巨蛇一動也不動地任由軍人的兩指按向它的頭，並隨著力道開始慢慢地低下來，直到完全貼平地面。 

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▲▼這名軍人舉起右手，接著慢慢往眼鏡王蛇的頭部移動，並輕輕按壓眼鏡王蛇的頭部。（圖／翻攝自YouTube／KING COBRA - terbaik tentera）

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只見下一秒，軍人快速地掐住眼鏡王蛇的7吋，隨後用左手捉住它掙扎扭動地身軀，最後兩手緊握住頭部，結束這場人蛇對戰。這段精彩的影片讓網友嘖嘖稱奇，直呼：「好樣的」、「這位軍人不只是軍人，還有其他技能」、「大馬就是需要這樣的人才。」據了解，大馬皇家陸軍司令拿督斯里哈斯布拉（Hasbullah bin Osman）準備接見這位英勇的「降蛇」下屬。

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▲據了解，大馬皇家陸軍司令拿督斯里哈斯布拉，準備接見這位「降伏眼鏡王蛇達人」。（圖／翻攝自YouTube／KING COBRA - terbaik tentera）

眼鏡王蛇是體型龐大的蛇，平均體長為3至4米，具有高度攻擊性，而且毒液中含有神經毒素，主要分布在印度及中國、印度尼西亞等河流一帶的樹林中。特別的是，眼鏡王蛇主要以別的蛇為食，尤其是鼠蛇一類。

ET快訊
林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲

關鍵字：眼鏡王蛇,馬來西亞,軍人,哈斯布拉,麻六甲,東南亞要聞

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