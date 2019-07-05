男半年嘿咻30次害小女友懷孕　家人不追究仍判10月

▲男子與未滿16歲少女交往同居，搞出人命，也讓戀情曝光挨告。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者李忠憲／台中報導

周姓男子與小她10歲的少女小婷（化名）交往同居，2人以每個月平均5次頻率，半年發生30次性行為。小婷因此懷孕做人工流產，其母親發現後怒告周男。雖然小婷母女都向法官求情稱已原諒，不願追究也不會求償，但周男害小女友懷孕，所犯是7年以下重罪，法官認定採一罪一罰，最後判他10月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，現年26歲的周姓男子，去年認識年僅15歲的少女小婷，2人進而成為男女朋友，一起租套房同居。周男也以每個月5次的頻率，在小婷同意下，發生性行為。小婷半年後不小心懷孕，只好向母親坦承。小婷在母親陪同下到婦產科做人工流產後，周男也遭提告性侵。

周男在法庭上完全坦認犯行，而小婷則是完全袒護周男，向法官哀求2人都是兩情相悅，小婷母親也改口稱，願意原諒周男，不追究責任也不會向他求償一毛錢。

台中地院認為，即使小婷同意，但基於保護青少年健全成長，周男仍不得與她發生性交行為。她竟仍在半年內與小婷發生30次性行為，還導致懷孕做人工流產，已嚴重影響被害人身心健康與人格發展。另外，2人發生的性行為需論一罪一罰，周男每次需判2月，30次合併應處10月徒刑。

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