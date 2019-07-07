網PO「比鄭捷殺更多」　嚇傻！當晚刑警聚滿家門將他逮捕

▲鄧男在網路發表情緒性的威脅文字造成網友恐慌。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名鄧姓網友日前於臉書社團po文表示要模仿鄭捷隨機殺人，遭到其他網友舉發，台北市刑大連夜南下到新竹將他逮捕，落網的鄧男完全嚇呆，全部坦承犯行。新竹地院日前偵查終結，認為鄧男於網站上散佈恐嚇公眾的言論，對於公眾安寧造成危害，但念及他坦承犯行，因一時失慮違法，犯後態度良好深具悔意，因此依恐嚇公眾罪，判2月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

新竹鄧姓網友明知2014年5月間江子翠捷運站鄭捷殺人案，震警社會，造成全台人心惶惶，即使事隔多年在民眾心裡仍是一道陰影。未料，鄧男竟於2018年8月中旬，因一時心情不好，竟在有上萬網友的「爆廢公社」社團po文「我心情很差，鄭捷那個廢物才殺幾個，那能叫殺人？我能殺更多」等言論。

社團網友發現，看不慣鄧男作風，也深怕江子翠捷運站事件再發生，趕緊報警處理，台北市刑大連夜趕到新竹縣將鄧男逮捕。落網的鄧男看到大批警力完全嚇傻，全部坦承犯行。

新竹地院法官認，鄧男於網站上散佈恐嚇公眾的言論，對於公眾安寧造成危害，所為實應非難，念及他坦承犯行，因一時失慮違法，犯後態度良好深具悔意，被告經此次偵審程序及科處刑罰的教訓後，應能知所警惕，信無再犯之虞，因此依恐嚇公眾罪，判鄧男2月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！