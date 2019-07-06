知道的都老了！他PO一張「高中校門口照」　留言串飆BGM…千人落淚

▲這間學校勾起不少人的回憶。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／綜合報導

七年級生已經踏入職場許久，前半段班的八年級生也不再是社會新鮮人，當年的流行和現在大相逕庭，甚至有些畫面只有「某些年代」的人才懂。有男網友貼出一間高中的照片，文中直呼，「知道這間高中的人代表你老了」，沒想到真的讓不少人淚噴，留言串更讓人直呼，「有聲音」、「馬上浮現畫面。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見畫面上是一間學校的校門口，只見建築物外牆用的是粉膚色調和磚紅色系，接著看看門口左邊警衛室處，牆壁上有6個大字「光啓高級中學」相當顯眼。另外，道路中間則用電動伸縮鐵門管理出入。

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▲知道這間高中的話，代表你有年紀了哦！（圖／翻攝自Google Map）

看到照片後，不少人秒懂，這是2000開播的夯劇《麻辣鮮師》拍攝場地，紛紛留言大喊經典台詞、場景，還大唱主題曲，「我要當老師」、「像這樣的愛情，讓我苦惱，總一個人又哭又笑」、「愛情～難得無法思考」、「我對你神魂顛倒」、「資處三丙、觀三甲、國貿三乙讚啦」、「BGM腦中響起。」

據悉，位在桃園市的私立光啟高級中學於1971年創辦，校名源於明代大學士徐光啟，而光啟高級中學所在的路名「自由街」來自於學校前身「自由高級中學」，校名更改後，繼續採用以前校名中「自由」做為路名。目前的校長為陳成業先生，董事長是黃東榮先生。

而《麻辣鮮師》是台灣電視史第一部校園生活喜劇，由謝祖武、葉民志、杜詩梅、賈欣惠、郭昱晴等人主演，是台灣播出時間最長（3年7個月14日）和集數最多的校園生活喜劇。許多新生代俊男美女演員被這齣戲捧紅，所以《麻辣鮮師》一劇也有「偶像製造機」、「偶像訓練班」的稱號。

▼《麻辣鮮師》一劇曾夯極一時。（圖／翻攝自《麻辣鮮師》粉專）