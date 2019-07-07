小萌哥超寵嬰兒妹「下巴磨蹭頭」滿臉陶醉　媽笑歪：可以不要這麼像癡漢嗎

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記者張嘉晏／綜合報導

長大一定是寵妹狂魔！一名媽媽日前分享了兒子抱著妹妹的影片，陶醉的表情和動作讓她笑翻表示「不要這麼癡漢！」她同時也分享兒子小小年紀就對妹妹吐出偶像劇般的台詞，讓網友們都表示「太有愛了」、「羨慕有哥哥疼」。

一名女網友日前在臉書貼出「兒子抱嬰」的影片，只見兒子抱著妹妹坐在沙發上一邊看電視，一邊用下巴磨蹭妹妹的頭頂，超級寵愛的模樣讓周圍冒出好多粉紅泡泡；最後小哥哥還露出一臉陶醉的表情，不過卻也讓媽媽笑翻表示「你抱妹妹就抱妹妹，可以不要這麼像癡漢嗎！」

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▲ 4歲弟超寵妹 ，眼睛都要冒愛心了！（圖／網友葉涵授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，兒子目前4歲大，7個月大的小女嬰其實是哥哥的女兒、兒子的表妹，和大人一樣，兒子超寵愛妹妹，總是用關愛的眼神看妹妹，完全沒有爭寵的現象發生。令她印象深刻的是，某次妹妹被蚊子叮到腫一包，兒子竟然輕聲對著她說「我的寶貝，妳怎麼被蚊子咬了......。」一臉心疼的模樣和超厲害台詞讓全家人都笑翻了。

媽媽也表示，雖然兒子是個寵妹狂魔，但也不擔心他會吵著要弟弟妹妹，「有這個妹妹就滿足了。」她也透露，兒子的個性比較內向害羞，平時很依賴姐姐，小姐弟也很相親相愛，都會互相讓步很少吵架，讓她很是放心。

▲弟弟和姐姐平時非常互相，很少吵架讓媽媽操心 。

網友們看到影片都被融化，紛紛表示，「妹控從小培養」、「他可能喜歡刺刺的港覺」、「這個哥哥太帥了」、「嬰兒真的很幼綿綿，我自己也很愛摸」、「超有愛」、「羨慕有哥哥疼」。也有其他過來人淚訴，「過個幾年有可能開打了，我跟我哥就是這樣」、「我家是妹妹小小的時候很和平，整天又抱又親，大了就吵架吵整天的了」。

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