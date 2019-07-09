武漢台灣周提「兩岸一家親」　裴金佳：將為兩岸搭建新平台

▲第十六屆湖北．武漢台灣周開幕式。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／武漢報導

第十六屆湖北．武漢台灣周今（9日）在武漢開幕，陸方湖北省委書記蔣超良、國台辦副主任裴金佳致詞時，再度強調「親望親好、兩岸一家親」的對台工作理念。裴金佳說，未來將持續為兩岸融合發展，搭建新平台，為台商在大陸發展創造更好條件。

為進一步促進兩岸產業融合、促進台青赴陸發展，今年「湖北．武漢台灣周」除邀請兩岸企業家峰會參與，舉辦多項兩岸產業合作論壇外，搭配「華廣青年匯·雙創走透透」活動，邀請兩岸各界人士赴武漢青創基地，了解台青如何在大陸「追夢、築夢、圓夢」。

▲國台辦副主任裴金佳。

裴金佳在開幕式上指出，落實總書記習近平年初對台講話，以及在G20峰會上，提出將進一步開放市場的政策理念，中方將透過武漢台灣周等平台，率先為台灣同胞、台灣企業提供同等待遇。

他還提到，儘管當前國際經濟產生巨大變化，但根據調查，基於大陸產業配套完善、市場規模大、營商環境優化，台商深耕大陸決心不變，因此國台辦亦繼續秉持以人民為中心的發展思想、兩岸一家親理念，為台胞台企辦實事、解難事。

兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長表示，自己是首次參加武漢台灣周，面對湖北產業朝向高端轉型，落戶台商2700多家，涵蓋傳產、資通訊、生物醫療、現代服務業、文創等領域，都是兩岸企業家峰會近年致力促進兩岸產業合作的重點方向。

▲兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長。

因此他認為，藉由台灣周期間內涉及經貿合作、文化交流、青年和基層交往等領域的10項專題活動，將有助於兩岸產業優勢互補。

開幕式上，兩岸企業家峰會理事長陸方理事長郭金龍、台方理事長蕭萬長，湖北省委書記蔣超良、國台辦副主任裴金佳，大陸全國台企聯會長李政宏等，兩岸企業家、青年和基層代表及專家學者近800人與會。

本屆台灣周以「新時代、新動能、新融合」為主題，包含兩岸企業家峰會首次在湖北，舉辦相關兩岸產業合作研討會、簽約儀式，以及各項專題活動外，還在黃石市設電子信息產業合作對接會分會場。