熱血青春以球會友　府城議長盃中學籃賽嘉藥開打

▲台南市議會主辦「府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽」，7月6日至11日一連6天，分別於嘉藥及公園國小兩處點燃戰火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推展全民運動，提倡籃球風氣和技術交流，並促進青年學子正當休閒活動，由台南市議會主辦，台南市府城籃球協會與嘉南藥理大學承辦的「府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽」，7月6日至11日一連6天，分別於嘉藥及公園國小兩處點燃戰火，將有多支球隊塵戰拼鬥，精彩可期。

7月6日上午在嘉藥紹宗體育館舉行隆重的開幕典禮，立委郭國文、市議員郭鴻儀和蔡筱薇、市府體育處長林谷達等眾多貴賓，以及嘉藥副校長杜平惪與重要主管師長、籃壇人士一同聯袂出席，嘉藥杜副校長也特別下場主持開球儀式，現場青春洋溢，活力四射，熱鬧非凡。

請繼續往下閱讀...

府城籃協理事長，也是嘉藥藥學系畢業校友的凌金生表示，今年議長盃共有高中男子甲組16隊、高中男子乙組37隊，以及國中男子組27隊參加，參賽選手總計高達1200人，幾乎網羅了全國籃球名校精英，各隊陣容堅強，高手雲集各顯神通，堪稱中等學校規模最巨的大型籃球賽事。

比賽依照教育部國高中籃球聯賽制度，採分組循環預賽及晉級決賽，80支參賽隊伍來自北北基、桃竹、中彰投、嘉南、高屏與花蓮，甚至澎湖也組隊參加，場面盛大，競爭相當激烈，最終各組將錄取前四名優勝球隊頒贈獎盃，以資勉勵。

嘉藥副校長杜平惪以地主之誼，竭誠歡迎全國籃球青年好手齊聚一堂，以球會友；他指出，學校的紹宗體育館曾獲內政部認可，為全國第一座取得黃金級綠建築標章之多功能體育館，能在如此絕佳的球館舉辦競賽盛會，大家切磋球技，建立友情，深感榮幸，杜副校長也期勉各校發揮運動家和團隊合作精神，爭取最高榮譽。