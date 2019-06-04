遊府城掉行李　台南波麗士幫找回櫻花妹開心合影

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▲找回行李等物品的日客一行人，開心與員警及小黃運將合影留念。（圖／記者林悅翻攝）

▲找回行李等物品的日客一行人，開心與員警及小黃運將合影留念。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

5名來台南旅遊的日客，返回投宿飯店時，發現其中一人的行李及物品放在所搭的計程車上忘了帶下車，焦急地向市警五分局北門所報案請求協尋，警方經積極查訪，找到小黃司機，順利將遺落物品交還給日籍失主，令失主十分感謝，開心與員警及運將合影留念。

台南市警五分局北門派出所6月3日晚上9時許，5名來台旅遊的日籍旅客神情慌張的進來所內，以日語夾雜著英語向員警表示，傍晚大家前往東區大東夜市逛街吃東西，一行人結束行程搭乘計程車到下榻的台南大飯店下車後，其中一人福田力也，發現其物品及行李遺落在車上未帶下車，趕緊來到派出所請員警幫忙尋找。

為了解遺失過程，警員陳鵬任、黃宇澤借助翻譯軟體，詢問日籍旅客一行人所搭乘之計程車車牌、司機名字及上下車的地點，調閱行車路線，終於聯繫到該名計程車司機，司機也在車上找到日籍旅客遺落之私人物品及行李。

不久後，熱心的司機親自將遺失的行李送還給失主，讓日客一行人感激不已，並開心與員警、小黃運將合影留念。日人對台灣波麗士積極為民服務精神及小黃司機的熱心，讓他們感受到溫暖的台灣人情味，直說有機會一定要再來台灣旅遊。

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關鍵字：府城,行李,台南,波麗士,櫻花妹

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