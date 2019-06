麥田悲歌飄銅臭！「終結梵谷」自殺手槍570萬落槌　死因仍成謎

▲梵谷的死因至今是個謎 。(圖/翻攝自維基百科)



國際中心/綜合報導



荷蘭後印象派畫家梵谷(Vincent van Gogh)1890年舉起一把左輪槍自盡,18日在巴黎拍賣會以16.25萬歐元(約新台幣570萬元)落槌,比起預估的拍賣價高出3倍,由一位民間收藏家以電話競投成功標下。這把鏽跡斑斑的7毫米口徑勒福舍(Lefaucheux)左輪手槍被形容為「藝術史上最有名的武器」,讓梵谷的死因之謎也再次引起了人們的關注。



▼梵谷自殺時使用的7釐米左輪手槍。(圖/Stephane Briolant, AuctionArt/Drouot via AP)





據外媒報導,專家相信,當時37歲的梵谷生前的最後幾個月住在距離巴黎不遠的瓦茲河畔歐韋(Auvers-sur-Oise)的一間旅館,已經瘋狂的他,在7月27日傍晚向旅館老闆借了一把手槍,然後在麥田中舉槍自盡,子彈擊中一根肋骨且穿過胸膛,沒有傷及其他重要器官。

中彈後,他走回旅館,找來2位醫生,但沒有外科醫生而無法取出子彈,只做了應急處理,最終因為傷口感染而去世。不過也有專家對此抱持質疑的想法,認為是有兩名男童把玩該手槍時,不小心擦槍走火射中他。因此關於梵谷死亡的真相至今仍是個謎團。



梵谷研究所(Institut Van Gogh)的負責人發聲明譴責,「一場被商業化的悲劇,根本沒有證據能證明手槍與梵谷的死有直接關係」。





