麥田悲歌飄銅臭！「終結梵谷」自殺手槍570萬落槌　死因仍成謎





▲梵谷的死因至今是個謎 。（圖／翻攝自維基百科）



國際中心／綜合報導



荷蘭後印象派畫家梵谷（Vincent van Gogh）1890年舉起一把左輪槍自盡，18日在巴黎拍賣會以16.25萬歐元（約新台幣570萬元）落槌，比起預估的拍賣價高出3倍，由一位民間收藏家以電話競投成功標下。這把鏽跡斑斑的7毫米口徑勒福舍（Lefaucheux）左輪手槍被形容為「藝術史上最有名的武器」，讓梵谷的死因之謎也再次引起了人們的關注。



▼梵谷自殺時使用的7釐米左輪手槍。（圖／Stephane Briolant, AuctionArt/Drouot via AP）





據外媒報導，專家相信，當時37歲的梵谷生前的最後幾個月住在距離巴黎不遠的瓦茲河畔歐韋(Auvers-sur-Oise)的一間旅館，已經瘋狂的他，在7月27日傍晚向旅館老闆借了一把手槍，然後在麥田中舉槍自盡，子彈擊中一根肋骨且穿過胸膛，沒有傷及其他重要器官。

中彈後，他走回旅館，找來2位醫生，但沒有外科醫生而無法取出子彈，只做了應急處理，最終因為傷口感染而去世。不過也有專家對此抱持質疑的想法，認為是有兩名男童把玩該手槍時，不小心擦槍走火射中他。因此關於梵谷死亡的真相至今仍是個謎團。



梵谷研究所（Institut Van Gogh）的負責人發聲明譴責，「一場被商業化的悲劇，根本沒有證據能證明手槍與梵谷的死有直接關係」。



