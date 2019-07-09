移民署「到府關懷宅配愛」服務列車　關懷府城新住民

▲移民署署長邱豐光等人，前往台南市安南區，拜訪越南新住民童氏容及黎雪娥，參觀兩人共同開設的「容娥南向百貨」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署署長邱豐光，7月9日會同陸委會法政處處長蔡志儒、海基會法律處副處長劉慧玲，搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車，前往台南市安南區，拜訪越南新住民童氏容及黎雪娥，參觀兩人共同開設的「容娥南向百貨」。

邱豐光等人除感謝她們用心搭建台、越民間橋樑的付出與貢獻，一行人在描繪著兩國國旗及國花的越南傳統斗笠上簽名，象徵人民友好，和諧共榮。

「容娥南向百貨」跟一般販賣日用品及食物為主的東南亞商店不同，是童氏容及黎雪娥為了深化國人對於新住民母國文化的認識，而非僅停留在河粉、春捲等美食，特別以藝品、圖畫及服飾等文化商品為擺設重點，已逐漸成為社區中推動南向文化交流的重要據點。

老闆娘童氏容曾獲得移民署「新住民及其子女海外培力計畫」及「新住民及子女培力與獎助學金」等資源挹注，她開心的說：「感謝政府扶持新住民姊妹成長茁壯，讓我從一個平凡的家庭主婦蛻變成多元文化講師，台灣給了新住民追夢的勇氣及舞台，我們也會努力成為國家南向交流的希望種子。」

邱豐光署長表示，「容娥南向百貨」將愛與夢想建立在家庭上的宗旨，和童氏容及黎雪娥兩人為了圓夢所投注的心力，非常令人感動。目前已經有超過54萬位新住民朋友，在台灣這塊土地上生活，加上第二代更將近百萬人，移民署近年執行「新住民及其子女築夢計畫」等多項培力方案，期盼能夠協助更多新住民朋友及其子女，發揮語言及多元文化優勢，以智慧及創意活絡社會經濟，促進民間觀光交流，共同讓台灣在國際上更加璀璨耀眼。